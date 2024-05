Začátky zápasů v celostátní druhé lize jsou v 10 hodin. V oblasti se hraje divize i KP I se začátkem o hodinu dříve. Všechny uvedené zápasy jsou v programu na sobotu.

Kamila Neradová na kurtu | Foto: Deník/ archiv jts

V sobotu a v neděli 4. a 5. května budou druhým kolem pokračovat soutěže tenisových družstev. Ve druhé lize se ve skupině B představí LTC Tábor C doma proti týmu Start Praha Topolka. Oba celky v prvním kole prohrály. Tábor C podlehl v derby Táboru B 3:6. Topolka prohrála doma s ambiciózními Modřany 2:7. Pro Tábor C se naskýtá šance zabodovat.

LTC Tábor B bude hrát na kurtech vedoucího Hamru B, kterému doma Oáza Praha podlehla 0:7. Dva zápasy se nehrály. Za Hamr B zabodoval jako čtyřka písecký odchovanec Petr Leipner, který zde hostuje ze Sparty. Hamr B je vedle Modřan favoritem skupiny. Další dvě dvojice: Modřany - Spoje Praha a Mělník - Oáza Praha.

V nejvyšší soutěži jihočeské oblasti, v divizi, dojde na souboj spolufavoritů o vítězství ve skupině. VITON České Budějovice A se střetne s Pelhřimovem. V prvním kole vyhrál VITON A v derby se svojí rezervou 8:1 a Pelhřimov doma zdolal LTC Tábor D 9:0. Za Pelhřimov nastoupila odchovankyně Plané nad Lužnicí Vendula Mojžíšová, která byla několik let i ve VITONu. V Pelhřimově hostuje z Olympu Praha.

Neradová začínala v Písku, jsou tady tenisové soutěže

Další zajímavý souboj uvidí diváci v Humpolci, kam přijedou Strakonice. Humpolečtí v prvním kole jasně vyhráli v Písku 7:2 a Strakonice doma podobně jistě zdolaly Bechyni, bylo to 8:1. Další dvojice: LTC Tábor D - Písek, Bechyně - VITON B. Budou to dva zápasy poražených z prvního kola.

Program KP I, 2. kolo: Jindřichův Hradec - Sezimovo Ústí, Dobrá Voda - Kaplice, Pelhřimov B - Milevsko, Velešín - Hluboká nad Vltavou. Začátky zápasů v celostátní druhé lize jsou v 10 hodin. V oblasti se hraje divize i KP I se začátkem o hodinu dříve. Všechny uvedené zápasy jsou v programu na sobotu (jts).