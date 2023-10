Nejvyšší basketbalová soutěž má o víkendu na programu další kolo. Píseckého nováčka čeká další velice atraktivní souboj, v němž už v sobotu 14. října ve své hale přivítají úřadující české šampiony z Opavy (17 hodin). Sršni se po senzační výhře v Kolíně (94:91) pokusí velkému favoritovi co nejvíce znepříjemnit jeho roli.

Po Nymburku přivítají písečtí basketbalisté dalšího českého giganta. U otavy se v sobotu představí úřadujíc mistr z Opavy. | Foto: archiv klubu

Sršni jsou zvyklí hrát své domácí zápasy v neděli, ale vyhověli žádosti žádosti hostujícího týmu, který již v pondělí odlétá do Řecka, kde se jej ve středu čeká první utkání základní skupiny Ligy mistrů s celkem Patras Promitheus.

Opava v uplynulé sezoně vystřídala po 20 letech na tuzemském trůnu basketbalisty Nymburka, s nimiž se Písek utkal před týdnem a nemá na utkání zrovna příjemné vzpomínky (70:115). Slezané potvrzují výbornou formu i na začátku nového ročníku KNBL, neboť jsou po šesti kolech na čele tabulky a stále udržují stoprocentní bilanci.

Kouč Petr Czudek spoléhá na českou osu týmu, která spolu hraje již řadu let, doplněnou o slovenského reprezentanta Jakuba Mokráně. Největší hvězdou na jejich soupisce je bez pochyby několikanásobný nejužitečnější hráč KNBL i poslední finálové série Jakub Šiřina, k dalším oporám patří Puršl, Pecháček, Švandrlík či Gniadek s Jurečkou.

Písečtí basketbalisté půjdou do zápasu povzbuzeni nečekanou výhrou na palubovce, kterému v té době patřilo druhé místo v tabulce. Hosté i bez opory Faita odehráli výborný duel. Po třetí čtvrtině si vypracovali až šestnáctibodový náskok a přestože domácí v závěru mohutně dotahovali, nakonec se radovali z premiérového vítězství v elitní soutěži.

„Po středeční výhře jsme ve veliké euforii, ale v sobotu do Sršního hnízda zavítá vedoucí tým tabulky, a tak musíme rychle zpět nohama na zem. V současné době nemůže být pro fanoušky větší lákadlo než tento soupeř, a proto pevně doufám, že za podpory plné haly budeme soupeři vzdorovat, jak jen to půjde. Když to přiznáme na rovinu, soupeř má na papíře převahu prakticky ve všem. Je to sehraný tým s velkým množstvím zkušeností, fyzikou převahou, širokou rotací, atd. Na druhou stranu do utkání půjdeme s tím, že opět nemáme co ztratit a že před domácími fanoušky nevypustíme jediný souboj. Na co to v utkání bude stačit, uvidíme,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

„Opava je velice kvalitní soupeř, který v minulé sezoně dokázal přerušit nadvládu Nymburka. Má silný kádr, hodně rozsáhlou lavičku a výškovou převahu skoro na každé pozici. My je nemůžeme pustit do většího vedení a když tenhle cíl zvládneme dosáhnout, tak se pomocí domácího publika muže stát cokoliv,“ doplňuje elitní trojkař Sršňů Filip Novotný.