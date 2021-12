Na hokejbalové MS osmnáctek se dvěma Prachatičáky u kormidla

Trenér prvoligových Prachatic Vít Čapek vstoupí do druhého funkčního období u reprezentace hokejbalistů do osmnácti let. Sám dříve hokejbal hrával, poté se věnoval i pískání, dnes jej můžeme spatřit pouze v roli trenéra. V roce 2018 posílil řady realizačního týmu hokejbalové reprezentace ČR U18. V této sezoně se těší na červencové Mistrovství světa na Slovensku.