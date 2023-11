Nejvyšší soutěž basketbalistů ve středu 1. listopadu pokračuje 10. kolem a písecký nováček v něm ve své hale přivítá Ústí nad Labem (18 hodin).

Po vítězství nad Ostravou 83:80 přivítají písečtí basketbalisté 1. listopadu znovu ve své hale Ústí nad Labem (18 hodin). | Foto: archiv klubu

Sršni prožívají euforické období. Vyhráli čtyři z posledních pěti duelů a v tabulce jim patří zcela nečekané páté místo. Naposledy si v neděli v domácím prostředí poradili s Ostravou, kterou zdolali trojkou Novotného v závěrečné vteřině 83:80.

Ústecká Sluneta však bude ještě zdatnějším protivníkem. Severočeši jsou ve velké pohodě, vyhráli šest utkání v řadě, což je vyneslo až na druhé místo tabulky Kooperativa NBL za Nymburk.

Hlavními oporami dnešního protivníka jsou zcela jistě Američané Autrey a Nichols, pod košem operují Pecka s Johnsonem, dalšími tahouny jsou Váňa, Nábělek či Haiblík. Tým čerstvě posílil o střelce Rowana.

Písecký celek se však nebojí žádného soupeře, o čemž se v Sršním hnízdě přesvědčila třeba mistrovská Opava, která odjela porážkou 91:94. Jihočeši budou opět spoléhat na podporu svých výtečných fanoušků, kteří jistě opět zaplní halu.

„Po nedělní výhře, kdy určitě nevyhrál lepší, ale šťastnější tým, nás čeká další domácí utkání. Tentokrát přijede rozjetá Sluneta, která má určitě kvality na to být letos černým koněm ligy. Pro nás to bude opět zkouška, v rámci které se budeme muset vypořádat především s hvězdnou dvojicí ligy Nichols, Autrey, nesmíme však podcenit ani zbylé zámořské akvizice Johnsona a Rowana. V Ústí navíc nabírá na síle i česká osa týmu Pecka, Nábělek, Váňa, Haiblík, a tak dále. Na přípravu jsme měli pouze 72 hodin, a tak doufám, že nás opět požene plná hala fanoušků a dodá nám tolik důležitou energii, kterou budeme potřebovat k zvládnutí tohoto přetěžkého duelu,“ konstatoval trenér písecký basketbalistů Jan Čech.

Aktuální formu a sílu soupeře si plně uvědomuje i křídelník Petr Šlechta. „Čeká nás utkání proti týmu, co má zatím skvělou formu. Pro nás se ale nic nemění. Bude to další utkání, ve kterém necháme všechno a uvidíme, jestli to bude stačit. Jsem si ale jist, že nás zase budou pohánět naši fanoušci a hlavně kvůli nim budeme chtít utkání dotáhnout do vítězného konce,“ podotkl.