Úvodní dva závody krajského přeboru v Netolicích a Kramolíně byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny. Počítáte s jejich náhradou, nebo už se nepojedou?

Ano, z důvodu vládních nařízení jsme bohužel byli nuceni oba tyto dubnové závody odvolat. Třetí podnik sedmidílného seriálu jihočeského krajského přeboru je v plánu až v polovině června ve Voticích, kdy už, doufejme, bude možné závody pořádat. S náhradou prvních dvou nepočítám, protože ve druhé polovině sezony bude kalendář tak nabitý, že by je ani nebylo kam přesunout. Ale v současné době stejně ani není nikdo schopen přesně říci, kdy se zase spustí běžný režim.

Jak moc velký problém je výpadek dvou závodů pro jejich pořadatele i jihočeské motokrosové středisko?

Pokud by se skutečně jednalo o dva závody, nebyl by to pro naše motokrosové středisko zase až takový problém. Spíše jde o to, že závodníci už chtějí po zimní přípravě závodit, diváci by rádi obdivovali jejich výkony, sponzoři chtějí prezentovat své firmy a organizátoři jsou připraveni závody pořádat. A to nyní bohužel nejde… Je škoda, že seriál přijde o dva závody na velice oblíbených tratích, což Netolice a Kramolín jsou. Také zrušený úvodní podnik mezinárodního mistrovství republiky v Pacově je velkým zklamáním jak pro jezdce, tak i pro tradičně mnohatisícovou diváckou kulisu. A finančně to bohužel určitě pocítí i sám pořadatel.

Nejste epidemiolog, ale jaký je váš osobní odhad, kdy by se motokrosová sezona mohla rozběhnout?

Můj osobní odhad je, že by se mohlo začít závodit od června. Jsem ale možná optimista, někteří kolegové z branže to vidí spíše na červenec, jiní dokonce až na září. Zaslechl jsem dokonce i názory, že se některé seriály letos možná nepojedou vůbec… Otázkou také je, až se situace uvolní, tak zda nebude potřeba nadále nosit například roušky. Jednak si nedovedu představit v nich závodit a myslím, že ani diváci nebudou nadšeni mít ji celý den na ústech. Nehledě k tomu, že se lidé stále mohou bát nákazy, a tak raději zůstanou doma. A to závodům rozhodně neprospěje. Zkrátka si v žádném případě nemyslím, že se ze dne na den vše rozjede na sto procent a bez dalších omezení, ať už to bude kdykoli. Bude se to podle mě uvolňovat postupně, takže rozjezd nebude jednoduchý.

Kolik závodů z původních sedmi vypsaných je třeba odjet, aby byl letošní krajský přebor považován na plnohodnotný?

Ve sportovních řádech pro motokros naštěstí není nikde dáno, kolik závodů musí seriál minimálně obsahovat, aby mohli být na konci sezony vyhlášeni krajští přeborníci. Takže odjede-li se jich pět, bude to ještě vše dostačující i spravedlivé. Sportovní autorita Autoklub České republiky po nás sice chce sedm závodů za rok, což je vzhledem k pořadatelským možnostem i prostoru v kalendáři za normálních okolností určitě ideální, ale každý určitě chápe, že vzhledem k současné situaci letos nebudeme schopni tomuto závazku dostát.

Očekáváte problém s termíny ve druhé polovině roku, protože závody bude přesouvat i mistrovství republiky a také národní šampionáty v okolních zemích?

Ano, problémy bohužel očekávám. Osobně bych byl rád, kdyby se kalendáře motokrosových podniků po uvolnění situace dodržely tak, jak byly v zimě naplánovány. Jednak to dalo poměrně dost práce a jednak by se předešlo možným dohadům, neboť zbytek termínů pak bude velice našlapaný a každý promotér seriálu si bude chtít prosazovat především své zájmy. Nicméně nás to pravděpodobně stejně nemine, protože se podle dostupných informací zřejmě budou měnit i termíny závodů mistrovství Evropy, což bude muset reflektovat také kalendář mezinárodního mistrovství republiky seniorů i juniorů. A tomu se pak bohužel budou muset podřídit i kalendáře krajských přeborů. Tyto seriály nemohou termínově kolidovat, jelikož je jezdecká základna zčásti totožná. Všechno tudíž může být ještě úplně jinak. Nikdo ale zatím nedokáže přesně odhadnout jak. Toto jsme v motokrosu ještě nikdy nezažili.

Věříte, že se uskuteční váš tradiční závod do strmého vrchu v Chýnově?

Dovoluji si tvrdit, že ano. I když se může stát a pravděpodobně to i nastane, že dojde k nějaké termínové kolizi. Závod není ničím limitován, není součástí žádného seriálu a nepodléhá sportovní autoritě, takže se může bez problémů uskutečnit. Letos je naplánován na sobotu 26. září a bude se jednat již o třicátý osmý ročník. Maximálně může dojít k tomu, že z důvodu vzniklé termínové kolize nepřijede někdo z favoritů, jako například obhájce loňského vítězství motokrosař Martin Michek, nebo endurista Roman Körber.

Jste zároveň šéfem klubu Motosport Chýnov. Jak se v současné době vaši jezdci připravují? Trénink na motorce nepřipadá v úvahu?

Jezdci se připravují individuálně. Kdo má například nějakou soukromou trať, může trénovat na ní. To samé posilování v domácím prostředí a nutné je též udržování fyzické kondice například jízdou na kole či během. Předsezónní trénovaní v zahraničí, především v Itálii a Maďarsku, nebo v rámci veřejných tréninků na tuzemských tratích, bohužel zatím stále možné není.

Máte v týmu řadu rakouských jezdců. Mohou pro ně být problém zavřené hranice, které se zřejmě hned tak neotevřou?

Od rakouských jezdců zaznamenávám paradoxně více dotazů než od tuzemských. Oni totiž do Čech jezdí moc rádi, chválí si naše hezké přírodní tratě a kvalitní pořadatelskou zajištěnost. Tito závodníci zvedají sportovní úroveň jak v závodech mistrovství republiky, tak i v krajských přeborech. Nicméně i když se v Čechách závody rozjedou, budou letos zřejmě bez mezinárodní účasti. Zklamání v tomto směru zaznamenávám také ze strany německých a maďarských závodníků, se kterými jsem v kontaktu. Skutečnost se zavřenými hranicemi může například výrazně ovlivnit i pořádání červencové Velké ceny České republiky v motokrosu v západočeském Lokti. Také v této souvislosti mě příznivci tohoto sportu kontaktují, jakožto tiskového mluvčího závodu. Nejen, že bez zahraničních jezdců nemůže být závod skutečným mistrovstvím světa, ale bez početné divácké zahraniční kulisy pak může být též ekonomickým fiaskem pro pořadatele. S tím jsem v úzkém kontaktu a v současné době mohu konstatovat, že tento prestižní závod zatím naštěstí zrušen nebyl.

Kolik času minimálně potřebují jezdci, až se uvolní restriktivní opatření, aby se stihli připravit na první závod?

Tohle bych viděl jako nejmenší problém. Jezdci jsou víceméně individuálně připraveni a hlavně pak natěšeni na závodění, takže stačí sdělit, kdy a kde se pojedou první závody, a dají se očekávat plné startovní rošty. I když, jak jsem už říkal, nebude rozjezd prvních závodů rozhodně jednoduchý. Závodní motocykly také čekají po dlouhé zimní pauze v garážích na sto procent připraveny.

Jaký podle vás může mít celkově současná koronavirová krize dopad na motoristický sport?

Ten dopad může být poměrně velký. Nebojím se toho, že by snad sami sportovci na tento sport zanevřeli, ale riziko vidím spíše ve dvou věcech. Motokros může přijít o nějaké pořadatele. Ti mají zisk z pořádání závodů a také z poskytování tratí za účelem trénování. A ani jedno nyní nefunguje, což může přivést některé kluby o podstatnou část finančních prostředků. No a samozřejmě i o sponzory, kteří závody podporují. A nejen závody, ale i samotné jezdce. A někteří závodníci mohou s tímto finančně náročným sportem skončit právě z důvodů nedostatku peněz, neboť nebudou schopni plnit sponzorské smlouvy a nebudou mít ani dostatek svých financí. Nebudou je moci plnit ani promotéři seriálů a v neposlední řadě může současná situace ovlivnit i samotnou existenci některých firem, které jakožto sponzoři motokros podporují. Jak jsem ale říkal, jsem spíše optimista, protože vím, že motokros lidé dělají i podporují většinou srdcem, tak stále pevně doufám, že tato složitá společenská situace náš sport nijak zásadně nepoškodí. Informace o konání nebo rušení motokrosových podniků můžete průběžně sledovat na www.motosportchynov.cz Tak snad brzy na viděnou na prvních závodech!