Netolický motokros má obrovskou tradici. Parta kolem Karla Samohejla a Jaroslava Holuba na vyhlášené trati pravidelně pořádala závody mistrovství republiky i legendární zimní Televizní motokrosy. Ale poslední dobou se nad oblíbeným areálem začaly stahovat černé mraky a loni se zde neuskutečnil ani jeden závod.

Martin Michek na krajském přeboru v Netolicích. | Video: Deník/ Pavel Kortus

To už je ale naštěstí minulost. Zasadila se o to parta kolem Jana Hronka z HR Technik MX teamu a majitele stejnojmenné firmy. „Kluci, kteří se o netolickou trať starali dříve, už chtěli skončit, protože na to už neměli čas a sílu. Já jsem se k tomu dostal celkem náhodou, ale rád takovou věc podpořím,“ vysvětluje Hronek, jak se vůbec k motokrosu v Netolicích dostal. „Bylo třeba leccos zafinancovat a možná se to nezdá, ale padlo tam docela dost peněz,“ připouští. „Ale těší mě, když mají radost kluci, kteří si na trati pěkně sjedou,“ tvrdí.

Z českobudějovické Zavadilky to má do Netolic kousek. „Je to pro mě srdeční záležitost, protože jsem právě v Netolicích s motokrosem začínal. Mám strašně rád motocykly ČZ a Netolice byly pro zetku prakticky fabrickou tratí. Je tady nádherné prostředí i zázemí, jenom to prostě chátralo. Tak jsme se rozhodli tomu pomoci. Něco jsme zvládli, ale spoustu věcí ještě musíme poladit,“ je si vědom.

Pětatřicetiletý stále také aktivní závodník pořídil těžkou techniku a na trati s ní a svými parťáky odvedl velký kus práce. „Mám samozřejmě svoje zaměstnání, ale s hromadou dalších lidí jsme se utrhli a trať jsme nachystali, i když to vinou deštivého počasí nebylo úplně jednoduché a ideální,“ připouští motokrosu oddaný borec, jenž byl na základní škole spolužákem hvězdy českého motocyklového sportu Martina Michka a kamarády jsou dodnes.

Na konci dubna se v Netolicích odjel jeden ze závodů jihočeského krajského přeboru, na který dorazily téměř dvě stovky závodníků a přihlížela tisícovka diváků. „Každý se postaral o něco a povedlo se závod uspořádat. Bylo třeba zařídit pozemky, na kterých je depo. V tomhle směru patří velké poděkování Tomáši Reindlovi a dalším místním klukům. Já jsem se staral hlavně o financování a techniku,“ vypočítává. „Měl jsem radost, kolik přijelo jezdců, ale hlavně také kolik se přišlo podívat lidí, což už v dnešní době nebývá obvyklé a motokros to obecně trápí,“ chválil si.

Radost Hronkovi a všem organizátorům překazil pouze nepříjemný pád rakouského jezdce Dominika Marka ve druhé jízdě třídy Hobby MX2, po kterém byl závod předčasně ukončen. Rakouský pilot je ale naštěstí naživu a ve stabilizovaném stavu byl převezen zpět do své země.

Dalším závodem bude v Netolicích v sobotu 27. května Šumavský Amatér Cup, každou středu se na trati trénuje. Jaké má ale parta kolem Jana Hronka plány do budoucna? „Máme ve spolupráci s městem povolené středeční tréninky a čtyři závody za rok. Vlítli jsme do toho po hlavě a čtyři závody letos určitě neodjedeme, protože práce je tady pořád ještě spousta. Letos všechno poladíme a pak uvidíme, co dál. Časem se ukáže, jestli si troufneme i na nějaké větší závody,“ nechce předbíhat. „Ale pokud bude chuť a byly by nějaké možnosti, tak proč ne,“ usměje se.