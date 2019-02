Písek – První ligový zápas nového roku už mají za sebou i házenkářky Písku. Minulý víkend měly volno, neboť utkání 10. kola Mol ligy proti Michalovcím si předehrály už vloni na podzim.

Házenkářky Písku prohrály v elitní ženské soutěži doma s Mostem 19:34. Před brankářkou Kristýnou Neubergovou brání Nicola Palasová (č. 10) a Michaela Součková. | Foto: Jan Škrle

V sobotu nastoupily Písečanky proti Mostu s velkou chutí a v úvodu velkého favorita zaskočily.



Severočešky šly sice do vedení, statečně bojující hráčky Písku však s Mostem sváděly vyrovnanou bitvu až do dvacáté minuty. Pak přestaly góly do mostecké branky padat a soupeř ve skóre odskočil.



Písku se navíc ke konci prvního poločasu zranila brankářka Neubergová a v poločase domácí házenkářky prohrávaly 9:17.



Písecké hráčky se nepovedeným závěrem první půle nenechaly zlomit a do druhé části zápasu znovu vstoupily s velkým nasazením. Postupně snížily na rozdíl čtyř bodů, víc jim ale zkušené Mostečanky nedovolily.



Zraněnou Neubergovou ve zbytku utkání výborně zastoupila Lucie Preslová, porážce však ani ona zabránit nemohla. Zápas dvou takřka identických poločasů nakonec skončil porážkou Písku v poměru 19:34.



„Kvalita byla jednoznačně na straně Mostu a my jsme jeho rychlé a dynamické hře jen těžko mohli čelit. Naše hráčky ale bojovaly a zejména v první půli hrály na hranici svých možností. Chvílemi to byl v uvozovkách vyrovnaný duel, výborný výkon jsme ale podávali pouze třicet minut, a to je na takový tým, jako je Most, málo. Nemůžu ale říct, že jsem nespokojený, protože jsem si vědom kvalit Mostu. Jsem rád, že to holky v poločase nevzdaly a díky bojovnosti se dostaly zpět do zápasu. Jak už jsem ale říkal, tempu, které Most nastolil, jsme nemohli stačit delší dobu,“ zhodnotil utkání trenér Písku Vladislav Jordák.



Sobotní zápas si užil také bývalý trenér Písku Ondřej Václavek, který se v Mostě věnuje dorostenkám a u prvního týmu působí jako asistent trenéra Petera Dávida.

„Jsem velmi příjemně překvapený pojetím hry píseckých holek v této sezoně. Moc se mi líbil jejich zápas s Olomoucí, kdy byly po celý zápas více než vyrovnaným soupeřem a zápas prohrály nešťastně až v samém závěru. Písek vhodně doplnil svůj kádr a hodně se zvedl. Bohužel má ale jenom jenom pět bodů. Možná je to tím, že v klíčových chvílích přestane proměňovat své šance, nebo udělá nějaké zásadní chyby, a dobře rozehraný zápas pak ztratí. Co se týká dnešního duelu, musím říct, že Písek s námi držel krok dobrých dvacet minut. Pak jsme ale zpřesnili hru a domácím možná došly i síly. Zápas se zlomil. Pak už jsme si mohli dovolit protočit všechny hráčky, aniž by to mělo nějaký dopad na naši hru. I ve druhé půli jsme ale museli udržet naše tempo hry, protože Písek začal znovu šlapat a tak jsme dlouho neměli nic jistého. Myslím, že to byl pěkný zápas,“ řekl Václavek.



Fakta z utkání:

Sokol Písek – DHK Baník Most 19:34 (9:17)

Branky: Hauserová 5/2, Merglová 4, Šetelíková a Součková 3 – Kovářová a Kostelná 6, Šustková 5. Sedmimetrové hody: 2 – 2. Vyloučení: 4 – 4. ŽK: 2 – 3. Rozhodčí: Bareš a Uhlíř. Diváků: 284.



Ostatní: Plzeň – Poruba 16:24, Zlín – Veselí nad Moravou 23:33, Šala – Olomouc 26:22, Prešov – Michalovce 25:29, Slavia Praha – Bánovce n. B. 40:24