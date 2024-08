Dohromady jim je 138 let. Vodácký pár Ladislav a Jiří Benhákovi. Podívejte se na video, jde jim to náramně. Sourozenecká dvojice je věkově dva roky od sebe. Kdo někdy jel závody ve slalomu na divoké vodě, určitě se s nimi setkal. "První trénink jsme jeli v šedesátém sedmém roce někde v Táboře v loděnici," vzpomíná Jirka. Láďa doplňuje: "To byl trénink, první závod jsme jeli v Karlových Varech. Jak se to tam jmenuje? Ta peřej. Hubertus."

Ladislav a Jiří Benhákovi na kanále v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Benhákovi zůstali vodě věrní celý život. "Brácha ještě jezdí rafty," vypráví Láďa. "Já už teďka jenom když se sejdeme. On je v Jablonci a já v Budějovicích, takže se sejdeme vždycky tak dvakrát za rok na závodech. Jezdíme to bez tréninku."Jiří na dotaz, zda se voda stala jeho celožívotním průvodcem, odvětil: "Víceméně ano."

U vody byla vždy skvělá parta, To platilo v šedesátých letech minulého století, platí to i dnes. I když dřívější setkání s kytarou u řeky možná byla o něco romantičtější. "V posledních letech jsem sedal ví na rafty, není to tak náročné," vysvětluje Jiří. "Nemusí být člověk neustále na divoké vodě, aby si sjel hezkou vodu. Dobrá parta, dobrá společnost, to je důležité."

Bratrská dvojice už patří mezi legendy vodního slalomu. Dokážou si okamžitě vyříkat, když se něco nepovede? "Umíme to. Samozřejmě," říká Jiří. "Když něco spleteme, dostane brácha ode mě hned vynadáno. Mlátím to rovnou pádlem."