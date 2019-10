Na tyto závody přijeli i mladší žáci Kevin Tokár a Adrian Sivák z atletického oddílu TJ Chyšky. Oba kluci jsou "začátečníci" na atletických oválech, i když Adrian už v letošním podzimu několik závodů absolvoval a dokonce reprezentoval svůj kraj na Mezikrajovém utkání mladšího žactva v Kladně v hodu 500 g oštěpem a přispěl tak k celkovému druhému místu mladších žáků a k třetímu místu Jihočeského kraje v celkovém hodnocení krajů. Sto pět kilogramů vážicí Kevin však absolvoval svůj první závod v novém chyšeckém dresu, a nutno říci, že na výbornou.

Oba chyšečtí mladší žáci v Pacově absolvovali vrhačský trojboj - 3 kg koule, 1 kg disk a 500 g oštěp. K tomu si ještě po skončení trojboje přidali hod 150 g míčkem.

Svůj trojboj začali vrhem 3 k koulí. V rukách Kevina je určitě jedenácti metrový vrh. Ten však v Pacově nezaznamenal a jeho nejdelší pokus byl 10,55 m a znamenal druhé místo v koulařské soutěži, v krajských letošních tabulkách to je čtvrtý výkon a v republikových pak 26. místo. Druhý chyšecký zástupce, Adrian Sivák, si v koulařské soutěži zaznamenal nový osobní rekord a výkonem 8,67 m byl třetí, v krajských tabulkách je osmý.

Druhou jejich disciplinou ve vrhačském trojboji byl hod 1 kg diskem, tedy disciplinou, kterou ani jeden z nich ještě neabsolvovali, ba co víc, ani disk ještě neměli v ruce. K překvapení všech závodníků a rozhodčích přidal Kevin i diskařskou otočku a jeho náčiní nejdále dolétlo na značku 24,32 m a znamenalo první místo v pacovské soutěži, v kraji je to druhý nejdelší pokus a v republikových tabulkách dokonce šestý nejlepší výkon v ČR. To je tedy "bomba". Poprvé v ruce držel disk i Adrian a i on se s ním vypořádal ke své spokojenosti. Jeho nejdelší hod byl 19,17 m, znamenal v soutěži druhé místo, v kraji je to pátý výkon a v republikových tabulkách místo šestnácté.

Hod 500 g oštěpem byl třetí disciplinou ve vrhačském trojboji, kterou kluci z Čertovy hrbatiny dokončili svůj vrhačský trojboj. Kevinům 500 g oštěp nejdále dolétl ve druhém pokusu na znaku 29,08 m a znamenal první místo v soutěži a je to třetí výkon v krajských letošních tabulkách. Adrianův oštěp přistál na značce 24,95 m, což v soutěži bylo třetí místo a v krajských tabulkách figuruje svým výkonem z Nové Včelnice na čtvrtém místě.

V hodnocení vrhačského trojboje nasbíral Kevin celkem 1 159 bodů, což bylo první místo v soutěži, první místo v krajských tabulkách a dokonce tento bodový zisk je nejlepší v letošních republikových tabulkách ČR.

Adrian v celkovém hodnocení trojboje skončil v soutěži druhý se ziskem 892 bodů, v kraji je to druhé místo a v republikových tabulkách místo třetí.

Na závěr vrhačského pacovského odpoledne si kluci ještě zaházeli šest pokusů 150 g míčkem. Oba sdělili: "Už nás bolí ruce." Přesto se postavili do sektoru a odházeli i svůj závod v míčku. Zajímavé pokusy předváděl Kevin, kterému míčky dopadali do stejného místa v rozmezí 50 cm. Jeho nejdelším pokusem byl třetí, který byl 59,46 m. Kevin byl však zklamaný, myslel si, že hodí přes šedesát metrů, tak snad příště. Jeho výkon stačil na první místo v soutěži a v kraji je druhým nejdelším pokusem a v republikových tabulkách je na 24. místě.

Adrianův míček dopadal do kratší vzdálenosti. Přesto si vytvořil nový osobní rekord hodem 56,94 m a byl s ním spokojen. Znamenal druhé místo v soutěži a v kraji je čtvrtým nejdelším výkonem.

Chyšecká minivýprava mladších žáků byla v Pacově velmi úspěšná.

Josef Fuka