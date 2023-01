Sršni Písek – Sokol Vyšehrad 129:31

Sestava a body: Suk 32, Kolařík 26, Rybařík 17, Doubek 14, Kašík 14, Kačírek 13, Beníšek 13

Sršni Písek – BK Kladno 148:27

Sestava a body: Doubek 30, Rybařík 24, Kolařík 21, Suk 20, Kačírek 13, Beníšek 12, Němeček 10, Pošta 10, Kašík 8

"Ani v jednom utkání nás soupeř příliš neprověřil a dokráčeli jsme si pro jasná vítězství. Naše skóre se hned dvakrát vyšplhalo nad hranici 100 bodů a všichni hráči si s chutí zahráli," komentoval výhry trenér.

Sršni Písek U13.Zdroj: Sršni PísekU13 – kvalifikace o Mistrovství ČR

Sršni – BK Tábor 105:10

Sršni – BK Pelhřimov 139:10

"V sobotu odehrál tým U13 turnaj o postup na květnové mistrovství republiky. V obou utkáních jsme jasně dominovali a bezpečně došli za naším cílem. Můžeme se tak těšit na setkání nejlepších dvanácti týmů republiky této kategorie, které se tentokrát uskuteční v Brandýse nad Labem," komentoval výhy trenér.

U11 na kvalifikaci o Mistrovství ČR

Sršni – Tábor 36:83

Sršni – České Budějovice 26:60

Nejmladší žáci se zúčastnili kvalifikace o mistrovství české republiky s Budějovicemi a s Táborem. "Vstup do utkání proti Táboru nám hrubě nevyšel. Hráči se celý první poločas nemohli zorientovat na hřišti, přihrávali jsme protihráčům, báli jsme se kontaktu, nebojovali. Rozdíl skóre o poločasu narostl až na 30 bodů! Po důrazné domluvě do poločasu druhého jsme začali bojovat, přestali se bát. I přesto, jsme již nedokázali s výsledkem nic udělat a první utkání jsme prohráli vysokým rozdílem,"komentoval duel trenér.

"Museli jsme tedy vyhrát ve druhém utkání kvalifikace proti Českým Budějovicím, abychom mohli pomýšlet na nějaký slušný výsledek. Bohužel, opět vstup do utkání byla jedna velká katastrofa. Poločas opět prohráváme vysokým rozdílem a šance na dobrý výsledek jsou pryč. Opět po důrazné domluvě v poločase jsme opět zapnuli a dokázali třet čtvrtinu vyhrát. Bohužel rozjeté Budějovice jsme již nedokázali více potrápit a prohráváme i druhé utkání," doplnil trenér.

U11C

Neděle 15. ledna byla pro mnohé kluky basketbalovou premiérou. Bylo otázkou, jak dokáží zúročit to, co se během posledního roku na tréninku naučili. "První utkání odehráli proti stejně nezkušenému soupeři z Tábora. Kluci makali a připsali si velice důležitou výhru. Poté jsme hráli proti dívkám ze Strakonic. Zde se projevila mnohem lepší fyzická připravenost a basketbalová zkušenost děvčat. Holky nám nedaly moc šancí na příznivý výsledek. Nicméně i přes vysokou prohru hodnotím utkání pozitivně. Holky nám ukázaly, jak se hraje pravý minižákovský basketbal a také to, na co bychom se měli na tréninku zaměřit. Těším se, že si tuto lekci vezmeme k srdci a pořádně zatrénujeme,"hodnotil zápasy trenér.

Zdroj: Sršni Photomate Písek