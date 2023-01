Sluneta Ústí nad Labem - Sršni B 80:51

Sestava a body Sršňů: Hrubý 15, Hess 10, Skovajsa 9, Kubíček 5, Pelikán 5, Kačírek 4, Miklas 2, Lopata 1, Peniaštek, Myslivec.

Velký aspirant na baráž o extraligu nás čekal hned v úvodním kole finálové skupiny. První poločas byl z naší strany velký zmar. Velmi ustrašený výkon dovolil domácím se dostat do vedení, které si v klidu navyšovali až na 30 bodů. Velký problém nám dělala agresivita soupeře v obraně a přecházení dobrých pozic ke střele. Ve druhé dvacetiminutovce Sluneta trochu prostřídala, trochu polevila a rázem z toho byla vyrovnaná hra. Ústí jednoznačně vyhrálo, potvrdilo roli favorita, ale na druhou stranu, náš výkon jim to až příliš usnadnil.

Brandýs nad Labem - Sršni B 77:68

Sestava a body Sršňů: Hrubý 23, Kačírek 17, Skovajsa 10, Miklas 9, Kubíček 6, Hess 3, Myslivec, Peniaštek, Lopata, Pelikán.

Nedělní utkání nabídlo velmi vyrovnaný zápas. Až do konce třetí čtvrtiny se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Poslední čtvrtina, za kterou jsme dali pouhých pět bodů rozhodla. Neproměnili jsme několik šancí sami pod košem a stihl nás trest. Brandýs podpořený velkou úspěšností za tři body převzal otěže utkání a uhájil domácí palubovku.

U13 – Žákovská liga U14

BK Klatovy – Sršni 109:39

Starší, silnější a celkově fyzicky vyspělejší tým BK Klatovy čekal na Sršně v dalším kole žákovské ligy. Klatovy po celé utkání praktikovaly celoplošný zónový presink, se kterým jsme si dokázali poradit pouze málokdy. Tomu odpovídá celkové skóre. Nicméně z našeho pohledu velmi přínosné utkání.

U12 – Nadregionální turnaj

Sršni - Loko Plzeň 48:54

Sršni - Sokol Žižkov 78:36

Sršni U12 odehráli nadregionální turnaj v Plzni. Po řadě omluvenek bylo největším úspěchem, že jsme do Plzně vůbec vyrazili. První zápas jsme odehráli se vztyčenou hlavou a i přes řadu chyb jsme bojovali až do konce. To už se nedá říct o druhém zápase. Jak mentálně tak i fyzicky jsme se potápěli níž a níž, až jsme na konci zápasu neplnili ani ty nejzákladnější pokyny. I přes výhru náš výkon nebyl dobrý. Snad se s vyprazdňující marodkou naše výkony zvednou.

Minižáci U11 v Bechyni

Bechyně – Sršni 57:15 a 67:23

Naši nejmladší tentokrát vyrazili sbírat zkušenosti do Bechyně, kde na ně čekal soupeř mnohem starší a vyspělejší. Kluci se tak museli vypořádat i s hráči o tři roky staršími. Nutno dodat, že jsme nenechali hráčům Bechyně nic zadarmo, ale silová a výšková převaha soupeře byla pro nás devastující. Hráčům děkuji za předvedenou bojovnost a že nevypustili jediný souboj.

Zdroj: Trenéři mládežnických celků Sršňů Písek