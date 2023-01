Sršni Písek – BK Jiskra Domažlice 130:42

Sestava a body Sršňů: Kolařík 51, Kačírek 22, Rybařík 22, Hladík 14, Suk 13, Ha Minh 8.

Sršni Písek – BK Klatovy 84:72

Sestava a body Sršňů: Rybařík 22, Kolařík 19, Kačírek 16, Suk 14, Ha Minh 13, Hladík.

Zranění a nemoci nás semlely, a tak jsme do víkendových utkání nastupovali pouze v šesti hráčích. Zatímco v sobotu od začátku zápasu nebylo pochyb, kdo vyhraje, v neděli jsme si sáhli na dno sil. První půli nás držela na dosah střelba za tři body. Deset úspěšných trojek za první dvaceminutovku znamenalo, že nám soupeř neutekl v poločase o víc než sedm bodů. Ani ve třetí čtvrtině nic nenaznačovalo tomu, že bychom se chtěli ještě o výsledek porvat. Nechávali jsme si dávat jednoduché koše a Klatovy se držely v poklidném odstupu. S rozdílem devíti bodů jsme vstupovali do poslední desetiminutovky. Kdo si myslel, že nám dojdou síly, byl na velkém omylu. Velké sebevědomí a výkon na pokraji fyzických možností nás dostal na koně. Ve čtvrté čtvrtině jsme dominovali, toto období jsme vyhráli 27:14 a soupeř, který ač přijel ve 12 hráčích, ale do hry zasáhla pouze polovina z nich, to fyzicky neustál a odpadnul. Nabídnutou šanci jsme na sto procent využili a mohli se radovat z velmi cenné výhry.

Sršni U13.Zdroj: Sršni Photomate PísekU13

Náročný víkend čekal na hráče i rodiče-řidiče týmu U13. Nejprve jsme v sobotu vyrazili sehrát do Přeštic dvě utkání Žákovské ligy U14. Soupeř byl sice vyšší a silnější, ale to byly jediné atributy, kterými nás převyšoval. Basketbalové dovednosti, pohyb i nasazení byly na naší straně.

BK Přeštice – Sršni 46:79 a 53:81

V neděli jsme se v Klatovech zúčastnili Nadregionálního turnaje ČBF. V tom jsme dokázali zvítězit, když jsme sehráli dva pěkné a vyrovnané duely s týmy Klatov a Sokolova. Kluci ze Slaného s basketbalem teprve začínají a tak byl zápas s nimi jednoznačnou záležitostí.

Sršni – Klatovy 46:33, Sršni – Sokolov 51:47, Sršni – Slaný 124:4.

Myslím, že kluci dokázali dobrou fyzickou i mentální připravenost. I přes náročný program hráli po celou dobu svižně a basketbalem se evidentně bavili. Navíc skoro celý tým dorazil ještě večer fandit mužům a to je moc fajn. Děkuji rodičům za pomoc s dopravou a podporu v hledišti.

U12

Sršni - BK Strakonice d 17:84, Sršni - Lions J. Hradec 31:73.

Hráči U12 odehráli turnaj v J. Hradci v rámci soutěže OP U13. Jakmile na tyto turnaje neodjedeme v kompletní sestavě, dostaneme vždy nařezáno. Ne jinak tomu bylo i tuto sobotu. Na náš nevyrovnaný výkon se nekoukalo moc dobře. Většinu času nás soupeři za našeho přihlížení jasně přehrávali, čemuž napovídá i výsledek.

U10

V sobotu se naše U10 zúčastnila nadregionálního turnaje v Příbrami. Bohužel jsme odjeli v okleštěné sestavě. První utkání odehráli kluci proti domácím. Ačkoliv soupeř vypadal, že by nám mohl dělat problémy, díky našemu agresivnímu pojetí hry jsme utkání zvládli. Hráči předvedli dobrý výkon, za který zaslouží pochvalu. Druhé utkání jsme odehráli proti vyspělému týmu z Plzně. Již během rozcvičování jsem tušil, že budeme potřebovat téměř bezchybný výkon, abychom s nimi drželi krok. To se bohužel nepovedlo. Plzeň nás naprosto přejela. Kluci se zatím nesetkali s týmem, který by na ně zatlačil a byl takto důrazný. Z toho si musíme vzít poučení. Cením si ale některých pasáží v utkání, kdy jsme vyměnili slzičky za zdravé naštvání a se soupeřem jsme drželi krok. Utkání také odkrylo naše slabiny, na kterých bychom měli pořádně zapracovat. Proto doufám, že účast na trénincích bude vysoká. Marodi, dejte se do kupy! Za zmínku stojí také úspěch Honzy Šmída, který vyhrál individuální soutěž.

U9

Sršni – Tábor 34:7

Sršni – Strakonice 28:14

V neděli nastoupili naši nejmladší opět ke dvěma utkáním proti rezervám Tábora a dívkám ze Strakonic. Jelikož spoustu kluků skolila teplota, vyrazili jsme do Strakonic pouze v devíti hráčích. Na výkonech to nebylo vůbec znát. Po hřišti jsme lítali celé obě utkání, která jsme dokázali dovést do vítězných konců. Pro část týmu se jednalo teprve o druhý hrací víkend. Už se tolik nebáli a především proti fyzicky vyspělým děvčatům ze Strakonic podali vynikající výkon. Těším se na naší další práci na trénincích. Jedině tak se budeme zlepšovat. Dobrá práce!

Zdroj: Trenéři mládeže Sokol Sršni Písek