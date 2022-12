Sršni B – Sokol Žižkov 72:62

Sestava a body: Vallet 21, Kabriel 19, Kačírekk 8, Hess 7, Miklas 7, Kubíček 5, Skovajsa 3, Lopata 2, Pelikán, Peniaštek, Myslivec

"Sokol Žižkov jsme na jejich půdě porazili o 30 bodů a mysleli si, že nám to dají zadarmo. Úvod tomu i nasvědčoval, když jsme se dostali do desetibodového vedení. To jsme se ale hodně spletli. Soupeř byl daleko bojovnější než my a do půle se nikdo nemohl divit, že je srovnáno. Ani přestávka nás z letargie příliš neprobrala. Teprve poslední čtvrtinu jsme odehráli podle našich představ. Konečně jsme přitlačili v obraně a naplno se rozběhli do rychlého protiútoku. Několik jednoduchých košů, kdy se hostující obrana nestačila vrátit, nám zajistilo vydřené vítezství," komentoval výhru písecký trenér Aleš Kyrián.

Sršni B – Roudnice nad Labem 93:67

Sestava a body: Vallet 30, Miklas 10, Kačírek 9, Kubíček 9, Hrubý 8, Skovajsa 7, Pelikán 7, Kabriel 6, Peniaštek 5, Myslivec 2, Lopata

"Ani utkání s Roudnicí se nevyvíjelo ze začátku příliš optimisticky. Ztráceli jsme hodně míčů, náš doskok byl nulový. Na co jsme se mohli znovu spolehnout, byl náš rychlý protiútok. Závěr první půle byl zcela v naší režii. Doslova jsme přeběhali hosty, kteří se za námi nestačili ani otáčet. Poločasové vedení o 15 bodů nám dodalo klid. Ani ve druhé dvacetiminutovce se obraz hry již nezměnil a mohli jsme slavit druhou výhru," doplnil ke druhému duelu Aleš Kyrián.

Sršni U13.Zdroj: Deník/ RedakceU13

BK Sojky Pelhřimov – Sršni Písek 72:60

BK Tábor – Sršni Písek 58:91

Tým U13 odehrál další dvě utkání žákovské ligy U14 proti o rok starším soupeřům.

"V sobotu v Pelhřimově jsme od prvních minut prohrávali, nicméně po celou dobu utkání jsme se drželi na dostřel a mohli pomýšlet i na výhru. Ještě v polovině poslední čtvrtiny jsme stáhli na rozdíl pěti bodů, závěr však patřil soupeři. V Táboře se hrál v první čtvrtině vyrovnaný zápas. Druhá desetiminutovka však zcela jasně určila další směřování utkání (5:35). Rozhodla především naše širší rotace a zvýšená agresivita v obraně. Především v této činnosti pozvedl náš prapor Filip Mareš, který odehrál velmi podařené utkání. Myslíme si, že jsme odehráli dvě velmi dobrá utkání, která nás zase posunula o kus dál," uvedli k utkání trenéři Miroslav Janovský a Matěj Mach.

U12

Sršni - BK Tábor 104:16

Sršni - SKB Strakonice 92:29

"Sršni odehráli turnaj OP U12 v Táboře. Byla to vlastně generálka na kvalifikaci o MČR, kde na oba soupeře narazíme. I v nekompletní sestavě jsme až na první čtvrtinu proti Strakonicím byli v obou zápasech lepším týmem. V prvním zápase proti klukům z Tábora jsme soupeři nedali takzvaně čuchnout. Hlavně v prvním poločase jsme předváděli dobrou obranu a na útočné polovině jsme většinou volili správné řešení. Do druhého zápasu jsme vstoupili nekoncentrovaně. Po několika minutách jsem klukům musel vysvětlit, že takhle tedy ne! Zbytek zápasu byl opět v režii Sršňů. Celkově to byly povedené zápasy," chválil hráče trenér Milan Matějka.

U12 B

Písek – České Budějovice 26:20, 26:24

"O víkendu naši mini žáci odehráli dvě utkání proti děvčatům z Českých Budějovic. Kvůli četné marodce nastoupili i mladí kluci z týmu U10, kteří se na hřišti vůbec neztratili. Právě naopak. Dvojice mlaďochů Šmíd - Humpál dělala obraně soupeře největší problémy. V obou utkáních se skóre překlápělo na obě strany, ale v koncovce jsme měli více štěstí a dokázali tak strhnout vítězství na naši stranu. Velká pochvala patří klukům z týmu U10 za to, že se nebáli hrát proti holkám i o 3 roky starším a za skvělou bojovnost. Berme to jako další pozitivní motivaci k práci na tréninku, protože je vidět, že tvrdé úsilí se vyplácí. V poslední řadě děkuji Kevinovi Humpálovi za pomoc s trénováním, ten při své trenérské premiéře dokázal rovnou dvakrát zvítězit," hodnotil výkon malých Sršňů trenér.

Zdroj: Sršni Photomate Písek