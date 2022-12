BK Jiskra Domažlice – Sršni 48:111

Sestava a body Sršňů: Kačírek 25, Suk 19, Doubek 18, Kašík 14, Ha Minh 9, Kolařík 9, Hladík 8, Rybařík 6, Voříšek 3

"Od prvních minut jsme byli lepším týmem a plnili roli favorita. Domácím v omlazené sestavě sice nechyběla snaha, ale nestačilo to. Každou čtvrtinu se bodový rozdíl mezi týmy natahoval a v poslední čtvrtině jsme se dočkali i pokoření hranice 100 nastřílených bodů," shrnul utkání písecký trenér Aleš Kyrián.



BK Klatovy – Sršni 72:74

Sestava a body: Suk 29, Kačírek 17, Rybařík 8, Doubek 7, Kašík 6, Kolařík 4, Ha Minh 3

"Zato v nedělním utkání nás čekal velmi zdatný soupeř, který nás doma porazil až v prodloužení, a tak o motivaci bylo postaráno. Chtěli jsme Klatovům porážku vrátit. Začátek zápasu nám v útoku vyšel na výbornou, co jsme zvedli, to nám padlo do koše. Bohužel, na obranné polovině nám to velmi skřípalo. Domácí duo Šlof - Šnejdar si s námi dělalo, co chtělo. Poločasové vedení o pět bodů nic neznamenalo. Druhá půle byla velmi dlouho ve znamení našeho útočného trápení. Domácí se valili přes nás a když jsme tři minuty před koncem prohrávali o deset bodů, nikdo v hale už asi nevěřil v obrat. Poslední time out však padl na úrodnou půdu. Vytáhli jsme obranu, domácí začali chybovat a my své příležitosti využili. Jarda Suk nás 20 sekund do závěrečného klaksonu poslal do dvoubodového vedení, které jsme i s trochou štěstí uhájili a mohli se radovat z velmi cenné výhry," shrnul druhé utkání Aleš Kyrián.

U13 – Nadregionální turnaj

Sršni – BK Sokolov 87:45

Sršni – BK Lokomotiva Plzeň 101:22

Ke druhému letošnímu nadregionálnímu turnaji odjeli starší mini do města piva – Plzně. "V prvním utkání nás čekal tým Sokolova. Soupeř disponuje ve svých řadách momentálně asi nejlepším hráčem této kategorie v republice – Matějem Šnoblem a i někteří další hráči Západočechů vypadají zajímavě. Náš cíl byl jasný – v lichých čtvrtinách (bez Šnobla) se pokusit vytvořit náskok a v sudých se tohoto hráče pokusit udržet na uzdě. To se podařilo. Po první části jsme vedli 33:3 a v poločase 47:17. Tím bylo o vítězi rozhodnuto. Myslím, že jsme odehráli velice dobré utkání, kde se nám dařilo v útoku i obraně. Za zmínku stojí i úspěšnost trestných hodů 17/13, což je v tomto věku velmi dobré číslo. Ve druhém zápase s domácí Plzní bylo jasno od začátku. Soupeřům se v podstatě během turnaje rozpadl tým a tak Sršňům čelilo pouze šest Plzeňáků, kteří přes veškerou snahu nemohli být důstojným soupeřem," komentoval zápasy písecký trenér Janovský.

U12 – Oblastní přebor

Sršni - Oceloti Týn nad Vltavou 57:23

Sršni - Spartak Kaplice 62:52

"Mladší minižáci odehráli turnaj kategorie U13 na vlastní palubovce. Proti starším soupeřům se nehrál pohledný basketbal. Oběma zápasům dominovaly silové a výškové souboje. Všechna družstva předvedla řadu technických chyb. Jednoduše se dá říci, že z toho bolely oči. I tak byli Sršni v obou zápasech tím šikovnějším týmem a zvítězili," shrnul turnaj trenér Sršňů Matějka.

U11 – Oblastní přebor

Písek – České Budějovice dívky 80:20

Písek – České Budějovice dívky 58:8

"Tuto neděli minižáci ročníku 2012 a mladší odehráli dvojičku s Českými Budějovicemi s týmem děvčat. Obě utkání jsme holky přehrávali hlavně rychlostí a přesným zakončením. Bohužel i v takto jednoznačných utkáních se našly pasáže, kdy jsme si mysleli, že nám to půjde samo, nemusíme se moc snažit a podle toho také v jednotlivých úsecích hra vypadala. Musíme si uvědomit, že musíme hrát po celou dobu utkání koncentrovaně a nepovolit. Celkově jsem s předvedenou hrou spokojený a doufám, že příští víkend proti starším děvčatům předvedeme ještě lepší výkon," komentoval duely trenér Radek Duda.

U10 – Oblastní přebor

BK Tábor - Sršni 42:26

BK Tábor - Sršni 66:28

"V neděli dopoledne naši mladíčci vycestovali do Tábora, kde je čekala dvě utkání proti silnému Táboru. Věděli jsme, že proti starším soupeřům budeme hlavně sbírat zkušenosti. Rozhodně jsem ale nečekal, že to táborským takto zkomplikujeme. Především v prvním utkání jsme měli skvělé úseky, kdy jsme předváděli krásný basketbal. Všichni hráči zaslouží obrovskou pochvalu. Kluci místy předvedli asi nejlepší výkon, který jsem od nich viděl. Hráli jsme jako Sršni, zdobila nás bojovnost, obětavost a zdravá drzost. Je skvělé, že jsme dokázali s takovým soupeřem držet krok. To jen ukazuje na to, že se postupně zúročuje naše tréninkové úsilí. Těším se, až postupně zapojíme do zápasů další aspekty, na kterých při tréninku makáme! Díky rodičům za odvoz a fandění," pochválil hráče trenér Šimon Běle.

