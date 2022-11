Sršni Písek B – Sokol Kbely 79:61

Sestava a body: Vallet 21, Hrubý 15, Hess 14, Skovajsa 11, Kačírek 4, Lopata 4, Kubíček 4, Pelikán 3, Miklas 3, Myslivec, Peniaštek.

Sokol Kbely – Sršni Písek B 89:41

Sestava a body: Hess 14, Hrubý 6, Pelikán 5, Miklas 5, Kačírek 4, Skovajsa 3, Myslivec 3, Kubíček 1, Peniaštek, Lopata

"Sokolskou dvojičku o víkendu zažila rezerva U17. Zatímco v sobotním utkání jsme měli navrch, když jsme se dokázali vyrovnat s výškovou i silovou převahou soupeře, v neděli nám již došel dech. Několikrát jsme se v domácím zápase dokázali soupeři odpoutat, ale ten se nevzdal a náš únik ve skóre v prvním poločase vždy dotáhnul. Teprve až zlepšená obrana a zrychlení hry ve druhé dvacetiminutovce vedly k poklidné výhře. V neděli nám to Kbely vrátily i s úroky. Zcela jsme propadli v osobních soubojích. Domácí překypovali energií a my byli všude o krok později. 11 daných bodů za druhou půli definitivně podtrhlo náš zmar," komentoval zápasy písecký trenér.

U13

Sršni – BK Vlci Žďár 34:76

Sršni – BC Vysočina 60:49

"V Žákovské lize U14 na nás v domácím prostředí čekala dvojice soupeřů z Vysočiny. Obě utkání byla svým způsobem podobná – čelili jsme větší výšce a fyzické síle soupeře, někdy úspěšně, jindy méně. Vlci ze Žďáru v sobotním utkání vedli od prvních minut, přesto především obranná fáze naší hry byla na slušné úrovni. V neděli byl náš soupeř z Jihlavy na nižší technické úrovni a tak jsme utkání nějak dotlačili k výhře. Přestože je pro naše mladší a subtilnější hráče těžké dobývat zatažené obrany soupeřů, nemůžeme být s předvedenou hrou spokojeni. Zvláště v neděli nám chyběla koncentrace od prvních minut, pohyb v postupném útoku a spousta dalších aspektů hry, na kterých musíme zapracovat," komentoval zápasy trenér Sršňů.

U12

Sršni - BCM Olomouc 67:59

Sršni - Vlčata Žďár 60:93

"Sršni U12 vyrazili na nadregionální turnaj do Žďáru nad Sázavou. V prvním zápase jsme porazili kluky z Olomouce. Vyjma třetí čtvrtiny jsme byli lepším týmem. Soupeř ale nedal svoji kůži lacino a bojoval až do poslední minuty. Druhý zápas jsme odehráli proti domácím Vlčatům. V první a druhé čtvrtině jsme odehráli vždy vyrovnaných prvních šest minut a potom přišel kolaps. Druhý poločas už mnoho krásy nepřinesl. Vlčata jasně a zaslouženě zvítězila. Největší rozdíl mezi týmy byl ve hře jeden na jednoho do postavené obrany a na tom bychom měli zapracovat," komentoval zápasy písecký trenér.

Zdroj: Sršni Photomate Písek