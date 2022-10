V letošní sezoně startuje náš tým U13 v takzvané Středoevropské lize. Jde o sérii turnajů, kde se máme šanci setkat s kvalitními týmy z ČR i blízkého zahraničí a získat tak další cenné zkušenosti.

Sršni – BK Děčín 39:44. První utkání nás nezastihlo v dobrém rozpoložení. Zkusili jsme střídat hráče v pravidelných intervalech, ale někteří bohužel nebyli na utkání absolutně mentálně připraveni. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme o 10 bodů. Pak jsme se horko těžko dokázali dotáhnout, dokonce i chvilku vedli, ale konec patřil našim soupeřům. Náš jednoznačně nejhorší výkon na turnaji.

Sršni – Sokol Dubeč 63:29. Ve druhém utkání jsme byli přeci jen technicky zdatnějším týmem a tak jsme si poměrně záhy vypracovali dostatečný náskok a v klidu si sebrali první výhru na turnaji. Mě osobně těší výhra v tom kontextu, že ještě v U11 před dvěma lety nás tento tým na turnaji v Jenči porazil.

Sršni – Merlins Crailsheim (Něm) 49:50. S pozdějším vítězem turnaje jsme odehráli skvělý zápas. Dobře jsme si poradili s lídrem soupeře, kterým byl extrémně šikovný rozehrávač. Dokázali jsme na něj vytvořit velký tlak a na „Čaroděje“ to platilo. Skoro celý zápas jsme vedli, bohužel musíme ještě zapracovat na naší mentalitě, která v těchto vyrovnaných zápasech nebývá vítězná. To se potvrdilo v posledních minutách, kdy náš soupeř prostě chtěl víc…

Sršni – BC Krono Žary (Pol) 62:67. Zápas s polským týmem byl velmi emotivní. Na polské straně došlo k vyloučení trenéra, na naší se pro změnu vyfaulovala trojice hráčů. To byl asi rozhodující faktor naší nezvládnuté koncovky a prohry. Přesto ale můžeme být s výkonem našeho týmu spokojeni.

Sršni – Slavia Trnava (Svk) 101:22. Kluci s Trnavy zatím v basketbalových dovednostech nedosahovali úrovně ostatních týmů. My jsme k utkání přistoupili celkem zodpovědně a tak jsme i přes neuvěřitelné množství neproměněných jednoduchých střel dosáhli na „stovku“.

Je skvělé, že jsme se tohoto turnaje mohli zúčastnit. Až na první utkání s Děčínem můžeme být s hrou kluků spokojeni. Na čem musíme zapracovat, je skutečnost, že naši klíčoví hráči jsou mentalitou „hodní kluci“. My potřebujeme v koncovkách utkání „zabijáky“ a ty zatím nemáme. Nicméně právě takové turnaje je mohou z našich hráčů vychovat.

Pořadí v turnaji: 1. Crailsheim, 2. Krono Žary, 3. Děčín, 4. Sršni Písek, 5. Dubeč, 6. Trnava.

Kategorie U12

Sršni - Sokol Blatná 64:31. Sršni - Tigers ČB 25:53.

V Písku se dohrávalo první kolo turnaje OP U13, kterého se účastní i nás „B“ tým. Tedy hráči o rok, dva, či tři mladší než byli jejich soupeři. V prvním zápas proti blatenským děvčatům nastoupili do lichých čtvrtin ti nejmladší hráči, aby na sebe museli brát zodpovědnost a nevedli si vůbec špatně. Zkušenější kolegové jim kryli záda v sudých čtvrtinách. Sršni nakonec přesvědčivě zvítězili. Druhý zápas proti Tigers byl o poznání těžší a bojovnější. Naši hráči předváděli parádní výkon do 6. minuty třetí čtvrtiny. To svítilo na tabuli skóre 23:18 pro Tigers. Zbytek zápasu byl soupeř jasně lepší a zaslouženě zvítězil.

Mladí sršni sbírali další zkušenosti.Zdroj: Sršni PísekKategorie U11

Písek U12B – České Budějovice 26:67. Písek U12B – Borotín 20:88.

Tým hráčů U11 vyjel tento víkend sbírat zkušenosti na hřiště starších kluků do Borotína, kde jsme se utkali s domácím Borotínem a Českými Budějovicemi. První utkání proti budějovickým klukům, ač na to výsledek nevypadá, jsme hráli dobře. Hráči se nezalekli vyspělejšího soupeře a nebáli se hrát a bojovat. Snažili jsme se hrát rychlý basketbal a měli jsme několik úseků hry, kdy jsme starší kluky přehrávali. Druhé utkání bylo pro naše hráče již o poznání těžší. Kupili jsme jednu chybu za druhou, házeli míče soupeři z Borotína přímo do ruky. Toto utkání již tolik basketbalové krásy v našem podání nepřineslo. Odehráli jsme dvě kvalitní utkání, kdy jsme nasbírali další cenné zkušenosti, které jistě uplatníme v další práci na tréninku.

Kategorie U10

Nadregionální turnaj U10: Sršni – Benešov 72:8. Sršni – Tygři Praha 24:52.

V sobotu dopoledne se v hale Elim uskutečnil nadregionální turnaj U10. To byla příležitost k tomu, abychom se popasovali se soupeři, na které obvykle nenarazíme. První utkání jsme odehráli proti dívkám z Benešova. V něm jsme dominovali především díky naší rychlosti a dravosti. Škoda jen, že se nám nedařilo zakončení, na tom musíme pořádně zapracovat. Ve druhém utkání jsme hráli s velice silnými Tygry z Prahy. Soupeř byl individuálně skvěle připraven, nemilosrdně trestal naše chyby v obraně a využíval své lepší fyzické předpoklady. Naše kluky ale musím pochválit. Tygrů se nebáli a chvílemi jsme jim byli vyrovnanými soupeři. Škoda klasických zkratů pozornosti. Výsledek sice vypadá jednoznačně, hra byla ve skutečnosti mnohem vyrovnanější.

Celý turnaj nám dal mnoho zkušeností. Teď je jen na nás, abychom se ze svých chyb poučili a na tréninku pořádně zapracovali. Jsem rád, že jsou kluci do basketu zapáleni, snad jim to vydrží! Děkuji rodičům za účast a podporu, Liboru Peškovi za pomoc s časomírou. Zvláštní dík pak Vítkovi Malému a Matějovi Šmídovi, kteří celý turnaj odpískali.

Zdroj: Sokol Sršni Písek