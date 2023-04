/FOTOGALERIE/ Písečtí basketbaloví junioři si zahrají extraligové Final Four, z něhož vzejdou mistři republiky a další medailisté. Rozhodla o tom čtvrtfinálová série s pelhřimovskými Sojkami, kterou Sršni vyhráli 2:0 na zápasy.

Písečtí basketbaloví junioři (ve žlutém) ve čtvrtfinále play off extraligy vyřadili Pelhřimov 2:0 na zápasy a zahrají si o medaile. | Foto: Jan Škrle

Pořadí po základní části extraligy U19 přisoudilo jihočeskému týmu, který v ní skončil druhý, GBA Sojky Pelhřimov. Družstvo z Vysočiny, které je úřadujícím šampionem republiky této věkové kategorie, muselo nejprve do předkola play off, v němž vyřadilo Nymburk 2:1 na zápasy a v další sérii chtělo favoritovi jeho roli co nejvíce znepříjemnit.

Dařilo se mu to především v úvodu utkání v Písku, a to hlavně zásluhou nervozity píseckých mladíků. Celou čtvrtinu, kterou hosté vyhráli 15:13, to byl spíše boj o každý centimetr hřiště než pohledný juniorský basketbal.

Ve druhé čtvrtině se však domácí hnáni skvělým publikem začali osmělovat, zavřeli svou obranu a v poločase vedli poměrem 31:21. Po změně stran už se Sršni konečně začali prosazovat i na útočné polovině a to zejména díky širší rotaci, která vedla k rychlým protiútokům a jednoduchým košům. Po třetí čtvrtině už domácí celek vedl rozdílem 23 bodů a na palubovku se pak dostali i všichni hráči z lavičky.

„Ač jsem si myslel, že jsme zkušeným týmem, v první čtvrtině nás Sojky zaskočily a nám trvalo deset minut, než jsme si uvědomili, co je play off tempo. Musíme si přiznat, že soupeř byl v této periodě lepším týmem a byl všude o krok dříve než my. Poté jsme ovšem převzali otěže utkání a během druhé a třetí čtvrtiny jsme získali rozhodující vedení, které znamenalo první bod,“ podotkl písecký kouč Jan Čech.

Sršni Photomate Písek - GBA Sojky Pelhřimov 78:53 (13:15, 31:21, 60:37)

Body: Primak 14, Chvála 11, Šimonek 10, Bečka 10, J. Svoboda 8, Hejl 8, Janovský 6, Procházka 4, Klement 3, Suchánek 2, Marek 2 – Prášil 10, Fulcara 9, Öhnell 9… Trojky: 9:6. Fauly: 14:20. Trestné hody: 9/18:9/17. Doskoky: 34:34. Rozhodčí: Blahout, Podhůrský. Diváci: 120.

Před odvetou v Pelhřimově byl favorit jasný a čekalo se, že si Jihočeši zajistí postup mezi čtyři nejlepší týmy. Že to ale nebude vůbec snadné, ukázaly hned úvodní minuty. Domácí mladíci nastoupili s velkou energií a žádný míč pro ně nebyl ztracený, a tak se hrál zcela otevřený duel. Sršni sice byli od začátku v těsném vedení, ale Pelhřimov byl neustále na dostřel. Ve druhém periodě se hosté začali více prosazovat při hře 1 na 1 a do přestávky si vytvořili devítibodový náskok, k čemuž však přispělo i to, že Sojky zahodily několik tutovek.

Po změně stran však domácí basketbalisté díky své bojovnosti a nasazení stáhli manko na rozdíl jediného bodu a košem na začátku závěrečné desetiminutovky šli dokonce do vedení. Hráči Písku však v sobě našli poslední zbytky sil a utkání začali lámat na svou stranu. V té době se navíc vyfauloval i klíčový hráč domácích Plášil a místo vyrovnané koncovky Sršni dokázali navýšit vedení a mohli tak začít slavit postup do Final four.

„Stejně jako doma jsme nastoupili poněkud lehkovážně a s vědomím, že se nám nemůže nic stát. Ano, jsme lepší basketbalový tým, ale houževnatost a agresivita Sojek je to, co většinou zdobí Sršně. A bohužel musím přiznat, že ačkoliv jsme vyhráli, náš čtvrtfinálový soupeř nás v tomto předčil a zaslouží obrovský kredit za to, jak nám vzdoroval. Nicméně konec dobrý, všechno dobré a my se můžeme radovat z postupu do Final four. Když jsem před deseti lety přicházel do Písku jako trenér, ročník 2004 bylo moje první družstvo. Obrovsky talentované, ale vždy to z nějakého důvodu nevyšlo, a tak tohle družstvo celou tu dekádu na medailový úspěch stále čeká. Teď je před námi poslední šance, jsme mezi nejlepší čtyřkou a máme dva náboje na to trefit cíl. Každé vyvrcholení dorostenecké kategorie je snem všech hráčů a beru i jako osud, že se tento turnaj odehraje v Jindřichově Hradci, městě mého srdce. Věřím, že ačkoliv náš semifinálový soupeř Basket Brno je jasným favoritem, budeme to právě my, kdo bude mít domácí prostředí a kdo bude mít s fanoušky v zádech obrovskou výhodu. Náš sen je zcela jasný, určitě se chceme vrátit s jedním z cenných kovů na krku,“ zdůraznil Jan Čech.

Final Four se uskuteční o víkendu 29. a 30. dubna v Jindřichově Hradci, kde se kromě domácího týmu a Písku představí i Basket Brno. O čtvrtém účastníkovi rozhodne až třetí souboj USK Praha s brněnskými Tygry.

GBA Sojky Pelhřimov - Sršni Photomate Písek 65:76 (15:17, 31:40, 50:51)

Body: Linis 15, Novák 15, Zvolánek 9, Fulcara 9… - Hejl 19, J. Svoboda 17, Primak 13, Chvála 12, Šimonek 6, Klement 3, Bečka 3, Čihák 2. Trojky: 9:17. Fauly: 19:23. Trestné hody: 4/11:17/25. Doskoky: 37:34. Rozhodčí: Petrák, Veis. Diváci: 123. Konečný stav série: 0:2.