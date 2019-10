V neděli 29. září 2019 se na atletickém oválu v Kladně uskutečnilo Mezikrajové atletické utkání mladšího žactva, které z pověření Českého atletického svazu uspořádal atletický oddíl A.C. TEPO Kladno. Utkala se vybraná družstva mladších žáků a mladších žákyň těchto krajů: Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Ústeckého.

Jihočeská výprava ml. žáků a ml. žákyň. | Foto: Pavel Fleischmann

Je potěšitelné, že mezi nominovanými byli také písecká výškařka Adéla Chválová, chyšecký oštěpař Adrian Sivák a milevský sprinter Šimon Kořánek. Zajímavá byla především nominace chyšeckého atleta, který je nováčkem mezi mladými atlety a svůj první závod v hodu oštěpem ho hned vynesl do jihočeského výběru. To milevský sprinter je již na atletických oválech jako doma a jako zkušený závodník a sprinter byl nominován na dvojnásobnou sprinterskou stopadesátku, na překážkovou šedesátku a také do áčkové štafety 4x60 m. Písecká Chválová měla nominaci na svou oblíbenou výšku a také do béčkové štafety na 4x60 m.