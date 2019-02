České Budějovice – Na Strahově bojovalo jihočeské žactvo o tituly krajských přeborníků v hale.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Škrle

Z výsledků – starší: 60 m Dominik Markvart (Ves.) 7,53, Lukáš Vacek (ČD) 7,68, Lucie Bahenská (Sok) 8,17, Kateřina Marušová 8,20, M. L. Manuelová (oba VS) 8,29, 150 m Vacek 19,11, Markvart 19,19, Nela Šteierová (Čéč) 20,22, Bahenská 20,33, Barbora Hejnová (Sok) 20,44, Lia Vilhelmová 20,49, Lenka Kollarová (obě Čéč) 20,58, 300 m Markvart 39,73, Martin Kozojed (Bech) 40,40, Jitka Maršálková (Sok) 43,16, Vilhelmová 43,87, Šteierová 44,36, Renata Turková (PT) 45,99, 800 m Ondřej Drnek (Čéč) 2:21,16, Jakub Krejčí (Sok) 2:23,02, Ondřej Nový (Čéč) 2:23,20, Tomáš Havelka (ČD) 2:23,26, Manuelová 2:30,47, Hejnová 2:31,78, 1500 m Martin Kozojed (Bech.) 4:46,71, Jakub Homola (VS) 4:51,43, Eliška Zaňáková (Ves.) 6:06,60, 60 přek. Vojtěch Rodr (VS) 8,92 (loni 9,39), Jakub Skuček (VS) 10,01, Laura Čutková (Sok) 9,69, Melanie Turková (VS) 10,20, Nika Kroupová (Sok) 10,35, Agáta Kümmelová (VS) 10,46, 4x200 m chlapci Bechyně 1:49,54, Čéčova 1:50,93, VS 1:51,14, děvčata Sokol 1:52,08, Čéčova 1:53,46, výška Tomáš Jelínek (JH) 187 – loni nejvíc 180, Milan Slavětínský (Bech) 162, Petra Chalupová (Sok) 150, tyč Petr Svoboda (VS) 227, mimo soutěž Rodr 282, dor. David Hašek, NV, 342, žákyně Simona Voráčková (NV) 230 a Michaela Plešáková 230, mimo Růžičková 300, Buřičová 290, dálka Petr Svoboda (VS) 613, Filip Svoboda (JH) 575, Maršálková 519, Vilhelmová 508, Petra Chalupová (Sok) 491, Bahenská 488, Hejnová 486, koule Maršálková 11,42, Rodr 11,89, Pavel Tomášek (Čéč) 11,25.

Mladší: 60 m Ondřej Kroupa (Sok) 8,32, Radovan Krejčí (Čéč) 8,53, Ema Šefránková (ČZ) 8,56, Linda Marušová (VS) 8,64, Magdalena Frydrychová (Sok) 8,72, rozběh Tereza Lorencová (VS) 8,68, 150 m Krejčí 21,45, Jakub Janda (Sok) 21,60, Kroupa 21,61, Šefránková 20,97, Lorencová 21,52, Frydrychová 21,79, 800 m Michal Rada 2:31,66, Janda (oba Sok) 2:31,86, Adéla Holubová (Sok) 2:33,23, Tereza Řádová (JH) 2:36,93, Adéla Štefanová (Ves) 2:41,74, 60 přek. Marek Kuna (ČD) 9,88, Rada 10,01, Marušová 10,65, Adriana Holušová (VS) 10,35, výška Kuna 151, Adéla Chvátalová (Písek) 141, dálka Kuna 495, Rada 486, Šefránková 466, Radová 448, Nina Toušková (Ves. at.) 438, koule Barbora Levá (Blatná) 9,75, Viktorie Vítová (Ves) 9,50, Vweronika Divišová (Blatná) 9,48, Vojtěch Stříbrný (Sok) 8,07.

PLAVÁNÍ

Ve sprintérském víceboji v Neratovicích startoval z Jihočechů jen 16letý Jan Zástava z Písku, a zaplaval si dost: 100 PZ 5. za 1:04,01, 50 prsa 12. za 34,19, 50 motýlek 8. za 28,25, 50 znak 6. za 30,31, 100 motýlek 3. za 1:02,38, 100 prsa 4. za 1:12,59, 100 znak 3. za 1:02,95.