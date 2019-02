Žiar nad Hronom – Víkendové mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice nabídlo skvělou podívanou. Na startu se sešla plejáda elitních českých i slovenských jezdců, některé z nich uvidíme již za necelý týden i v slavném etapovém závodě Tour de France.

CYKLOKROSAŘ Adam Ťoupalík (vpravo) to umí i na silnici. V Žiaru nad Hronom uspěl v časovce i v silničním závodě. Za ním jede další Jihočech Martin Boubal jezdící za CK Příbram. | Foto: Foto: Jaroslav Svoboda

Mužskou časovku vyhrál podle očekávání Jan Bárta z týmu Bora Hansgrohe před Petrem Vakočem a Josefem Černým. Jihočechy může těšit druhé místo odchovance ČEZ CT Tábor Adama Ťoupalíka, který v současné době hájí barvy belgické cyklokrosové stáje Beobank Corendon.

V kategorii U23 zajel Ťoupalík druhý nejlepší čas po Nicolasi Pietrulovi z Dukly Praha a na krk si pověsil stříbrnou medaili.



V časovce juniorů skončil na 7. místě Petr Klabouch z Velo club Cirkl České Budějovice.



Ženskou časovku vyhrála Nikola Nosková reprezentující stáj Bepink Cogeas. Na druhém a třetím místě skončily závodnice Dukly Praha Jarmila Machačová a Tereza Korvasová.



Jihočeskou cyklistiku v tomto závodě reprezentovala Denisa Švecová z G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč a obsadila 15. místo. V silničním, 82 kilometrů dlouhém závodě, pak Švecová skončila dvanáctá.



Výbornou formu v Žiaru nad Hronom potvrdila Nosková, která si po vítězné časovce připsala vítězství rovněž v silničním závodě a získala druhé zlato.



Zlatým hřebem čtyřdenního domácího šampionátu byl nedělní závod mužů na 193 kilometrů. Závod vyhrál Zdeněk Štybar z Quick Step Floors, který v druhé polovině závodu ujel zbytku startovního pole spolu s Josefem Černým. Svého soupeře Štybar porazil v cíli o 30 vteřin. Na třetím místě dorazil s téměř čtyřminutovou ztrátou Petr Vakoč.



Mistrem Slovenské republiky se stal suverénně Juraj Sagan, který svého slavnějšího bratra Petera porazil o deset minut.



Ve 172 členném poli se objevila i pětice jezdců ČEZ CT Tábor. „Do cíle vyčerpávajícího závodu za velkého vedra dorazilo pouhých 56 závodníků. O to víc nás může těšit, že mezi nimi dojeli i jezdci našeho týmu Jan Novák a Tomáš Bakus,“ říká Josef Krch, předseda táborského oddílu. Novák dojel celkově 42. a Bakus 55. Oba závodili v kategorii U23, ve které bral bronz Adam Ťoupalík.



Krcha potěšilo i 5. místo Davida Honzáka v silničním závodě juniorů. Do desítky se vešel ještě Jan Gavenda ze Cycling Academy Tábor. „Na to, že naší prioritou je cyklokros, můžeme hodnotit účast našich závodníků jako velmi úspěšnou,“ podotýká předseda ČEZ CT Tábor.