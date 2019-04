Když mu bylo čtrnáct, doporučil trenér Martin Dudi vyzkoušet mladý talent trenérům mládeže v Písku. Vojtěch Sýkora, student gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích, tak téměř každý den dojíždí na tréninky píseckých Sršňů.

„V Písku se věnují mladým hráčům z celého regionu. Je tam větší konkurence i nasazení v tréninku,“ líbí se českobudějovickému mladíkovi.

Vojtěch Sýkora se se dostal i do mládežnických reprezentací. Vloni se zúčastnil mistrovství Evropy osmnáctek v Makedonii, kde český tým obsadil páté místo. „Škoda, že se nám zranili kluci, mohli jsme dopadnout i lépe. Jinak si myslím, že to byl povedený turnaj, i když vždycky to může být lepší,“ přemýšlí Sýkora.

Za největší úspěch však považuje loňský titul mistra republiky, kterého dosáhl se sedmnáctkou Sršňů. „Pro celý Písek to byl svátek. Atmosféra v hale byla snad ještě lepší než při utkáních mužů. Právě oni ale pomohli tu atmosféru vytvořit,“ líčí nadějný basketbalista.

Vojtěch Sýkora si už vyzkoušel také první ligu mužů. Nyní se však soustředí především na juniorskou extraligu, kde to chce se Sršni dotáhnout co nejdál.