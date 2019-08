Prachatice - Závod evropského šampionátu Xterra Triatlonu v Prachaticích ovládli Francouzi. Mistry Evropy se stali Arthur Serrieres a Morgane Riou.

Závod odstartoval na Křišťanovickém rybníce nad Prachaticemi plaváním na 1,5 kilometru. Závodníci vylézali z vody s minimálními odstupy a hodně živo tak bylo v prvním depu. Na cyklistické části se přeci jenom začalo startovní pole trhat a brzy potvrdil své bikové schopnosti Španěl Ruzafa. Z českých závodníků jel v té době nejlépe Lukáš Kočař, ale zlomil sedlovku a musel ze závodu odstoupit. Ruzafa přijel do druhého depa s náskokem více než dvou minut na Jihoafričana Weisse a dva Francouze Serrierese a Forissiera. Serrieres však dokázal španělův náskok zlikvidovat v závěrečném desetikilometrovém běhu a do cíle doběhl jako první. O skvělém výkonu Francouzů hovoří to, že jich bylo pět v první desítce. Nejlepším z českých závodníků by na sedmém místě nestárnoucí Karel Zadák.