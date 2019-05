Milevsko, Karlovy Vary - Z pověření Českého atletického svazu uspořádal Karlovarský krajský atletický svaz ve středu 8. května 2019 v Karlových Varech I. kolo OMD dorostenců pro rok 2019.

V dorosteneckém družstvu chlapců TJ VS Tábor v tomto kole hostoval stříbrný halový medailista Štěpán Pokorný z atletického oddílu TJ Sokol Milevsko. Milevská atletická naděje si v Karlových Varech vedla nadmíru dobře, když ve své parádní disciplíně, tedy ve skoku vysokém, zvítězila výkonem 186 cm a pro VS získala jedenáct bodů do soutěže družstev. Tento výkon je v letošních průběžných dorosteneckých tabulkách nejlepší v kraji a třetí až čtvrtý v ČR. Jeho druhou disciplínou na soutěži družstev byla dálka. V ní Pokorný skočil 635 cm a obsadil v soutěži druhé místo se ziskem devíti bodů pro družstvo. Milevský dorostenec byl i členem vítězné štafety VS na 4x100 m, která ve složení Pokorný, Vojta, Kubec a Jošt vyhrála v čase 48,27 sec. a získala pro barvy VS jedenáct bodů.