V sobotním programu, za velmi chladného a deštivého počasí, se uskutečnil víceboj mladšího žactva a v kategorii mladších žáků si velice dobře vedl Šimon Kořánek, zástupce milevského atletického oddílu TJ Sokol, který absolvoval pětiboj s těmito výkony v jednotlivých disciplinách: 60 m-8,50 sec., dálka-370 cm, 800 m-3:03,53 min.,60 m př.-12,55 sec., míček-39,40 m a ziskem 1 158 bodů obsadil skvělé čtvrté místo.

V kategorii mladších žákyň pak soutěžila jeho oddílová kolegyně Eliška Slivková a ta v pětiboji absolvovala jednotlivé disciplíny s těmito výkony: 60 m-9,57 sec., dálka-322 cm, 60 m př.-12,84 sec., míček-15,98 m, 800 m-2:59,49 min. a se ziskem 1 295 bodů skončila na celkovém 19. místě.

V kategorii dorostenců měla milevská atletika své horké želízko a jasného favorita, kterým byl Štěpán Pokorný, stříbrný halový výškař, medailista z HMČR. Dorostenci měli svůj desetiboj dvoudenní. První den absolvovali 100 m, dálku, vrh koulí, výšku a 400 m. Druhý den dokončili desetiboj těmito disciplínami: 110 m př., disk, tyč, oštěp a 1 500 m. Milevský Pokorný zahájil desetiboj stometrovým sprintem za 11,68 sec. a hned první disciplinou se ujal vedení v soutěži. Druhou disciplinou byla jeho parádní dálka a v ní skočil na metu 640 cm a své postavení na čele desetiboje si upevnil. Vrh 5kg koulí však byl jeho slabinou a výkon 9,11 m byl mezi dorostenci šestý nejlepší. Čtvrtou disciplinou si však získal další bodový náskok. Tou byla jeho stříbrná výška. Výkon 174 cm však byl pod jeho možnosti, přesto byl nejlepším v poli dorostenců a byl dosažen za neustálého silného deště a chladného počasí. První den zakončil Pokorný čtyřstovkou, kterou zaběhl za 56,84 sec. a po prvním dnu přenocoval na čele soutěže.

Druhý den závodníkům sice nepršelo a vanul velmi silný studený vítr. Pokorný ho zahájil výkonem 16,15 sec. na 110 m př. a dál figuroval na čele. V disku hodil 25,41 m a ve skoku o tyči měl výkon 305 cm. Následoval hod oštěpem a v něm milevský dorostenec hodil 30,43 m. Závěrečná patnáctistovka pak časem 5:25,12 min. potvrdila jasné prvenství Pokorného a zisk přebornického titulu v nejtěžší atletické disciplíně s celkovým počtem 5 115 bodů. Premiéra milevského atleta v desetiboji tak dopadla na výbornou.

Pořadí krajského přeboru bylo následující: 1. Štěpán Pokorný, TJ Sokol Milevsko 5 115 b., 2. Dominik Gysel, TJ Nová Včelnice 4 346 b., 3. Jan Krizan, TJ Sokol ČB 4 309 b.

Milevský atlet pak vyhrál i závod OPEN dorostenců a zde bylo toto pořadí: 1. Štěpán Pokorný, TJ Sokol Milevsko 5 115 b., 2. Tomáš Nový, AK Škoda Plzeň 4 816 b., 3. Michal Pokorný, AK Škoda Plzeň 4 637 b.

Svou premiéru v nejtěžší atletické disciplíně měl v Nové Včelnici i chyšecký junior Patrik Bouška, který si chtěl vyzkoušet na vlastní kůži, jak desetiboj bolí. Juniorský desetiboj je stejný jako dorostenecký, jen se liší těžší váhou koule, disku a oštěpu a vyšší jsou překážky na 110 m.

První den zahájil Bouška časem 12,39 sec. na stovce a zůstal v silném protivětru jen setinku za svým osobákem. Ve skoku dalekém měl všechny pokusy s odrazem před prknem, ale i tak jeho výkon 518 cm byl jeho osobním maximem. Vrh 6 kg koulí byl jeho premiérovým a tak výkon 8,16 m i ustavujícím osobákem. Skok vysoký absolvoval za silného deště a skočených 147 cm znamenalo opět jeho osobní maximum. Závěrečná čtyřstovka prvního dne byla v silném větru za 57,34 sec. a zůstala za jeho maximem. Po prvním dnu nasbíral chyšecký junior 2 244 bodů a krajský desetiboj vedl.

Druhý den zahájil ve větrném a chladném počasí na 110 m př. a zde měl opět premiéru v čase 21,62 sec. Poprvé házel i 1,75 kg diskem a tak jeho výkon 17,53 m byl rovněž jeho osobním maximem. Technicky náročnou tyčku Bouška rovněž zvládl a jeho ustavující výkon byl 245 cm. Premiéru absolvoval i v hodu 800 g oštěpem, který poslal do vzdálenosti 28,95 m. Závěrečnou disciplinu, tedy běh na 1 500 m, absolvovali pohromadě dorostenci, junioři u muži. V této disciplíně byl Bouška jako doma, i když před startem poukazoval na fakt, že ho poprvé bolí nohy. Závod se běžel za silného větru a studený vítr ubíral běžcům síly. Po startu šel do čela Vít Molva z A.C. Sparta Praha, zástupce mužské kategorie. Za ním se usadil Bouška a oba udávali tempo závodu a každým metrem získávali na ostatní běžce náskok. Po osmistovce šel razantně do čela Bouška a všem se vzdaloval, aby nakonec proběhl cílem jako první v čase 4:54,97 min. Dosažený čas byl sice za jeho maximem, ale v chladném a větrném počasí měl svou váhu.

Bouška při premiéře absolvoval desetiboj s bodovým ziskem 3 806 bodů a vyhrál juniorskou kategorii. V OPEN závodě pak obsadil druhé místo, vyhrál Jan Groček z TJ Spartaku Vlašim se ziskem 5 561 bodů.

Josef Fuka