Na těchto závodech také startovali milevský dorostenec Štěpán Pokorný, který hostoval v družstvu dorostenců TJ VS Tábor, a exmilevská dorostenka Julie Kotalíková, ta soutěžila za družstvo juniorek TJ VS Tábor.

Milevský Pokorný si vedl výborně a ve skoku vysokém zdolal 186 cm. Tímto výkon vyhrál dorosteneckou výšku a získal jedenáct bodů pro družstvo.

Dalších devět bodů pro družstvo VS získal za druhé místo ve skoku dalekém za výkon 670 cm.

Pokorný si v Písku rovněž vyzkoušel dorostenecký trojskok. Tuto soutěž vyhrál a přidal pro VS dalších jedenáct bodů. Výsledková listina, kterou vydal pořadatel, uvádí "nesmyslný" výkon 19,91 m při podpoře větru +1,7 m/s. Tento výkon by byl neskutečný světový rekord a tak je asi pravděpodobnější fakt, že je to jen překlep ve výsledkové listině. Pravděpodobnější je výkon 12,96 m s podporou větru +2,8 m/s, který Pokorného řadí na první místo v letošních průběžných jihočeských dorosteneckých tabulkách a v republikovém pořadí je to deváté místo.

Své rychlostní schopnosti využil milevský dorostenec i jako člen štafety VS na 4x100 m. Štafeta ve složení Kubec, Gysel, Jošt, Pokorný zaběhla čas 47,94 sec. a obsadila páté místo se ziskem šesti bodů pro VS.

Pokorný tak svým ziskem bodů pomohl družstvu dorostenců TJ VS Tábor ke čtvrtému místu se 105 body.

V družstvu juniorek VS Tábor soutěžila exmilevská dorostenka Julie Kotalíková. Ta vyhrála svou parádní disciplínu skok vysoký výkonem 154 cm a vybojovala pro VS jedenáct bodů.

Kotalíková absolvovala rovněž trojskok a v celkovém pořadí obsadila šesté místo za výkon 9,69 m se ziskem pěti bodů pro VS. Svými výkony a body přispěla k prvnímu místu družstva juniorek TJ VS Tábor se 137 body.

V Písku rovněž startoval mimo soutěž písecký dorostenec Jakub Budil. Ten si na domácím oválu vyzkoušel běh dorostenců na 1500 m a jeho čas v cíli měl hodnotu 4:29,47 min.

Josef Fuka