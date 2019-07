Na tomto šampionátu startovali i atleti našeho regionu, milevský dorostenec Štěpán Pokorný a exmilevská dorostenka Julie Kotalíková, ta hájila barvy atletického oddílu TJ VS Tábor.

V pátečním programu 28.6. startoval milevský Štěpán Pokorný s č. 834 v kvalifikační skupině "B" ve skoku dalekém a do samotného závodu šel s 8.-9. nejlepším výkonem 665 cm. Tedy s nadějí na finálovou osmičku či dokonce mohl pomýšlet i na medaili. Do závodu nastoupilo 21 nejlepších dorostenců naší republiky. Milevský dálkař svou soutěž zahájil v kvalifikační skupině "B" kde měl za soupeře devět kvalitních dálkařů. Jeho vstup do mistrovského závodu byl impozantní, když svým úvodním pokusem, v protivětru -0,9 m/s, dlouhým 673 cm si zajistil vítězství v kvalifikační skupině "B" a sobotní finálovou účast. A co víc výkon 673 cm byl jeho osobním rekordem a v součtu obou kvalifikačních skupin dosáhl třetího nejlepšího výkonu. Oprávněně tak mohl pomýšlet nejen na finálovou osmičku, ale třeba i na medailové umístění. Sobotní finálový závod zahájil milevský dálkař opět impozantně, když svým prvním pokusem skočil 668 cm při síle +0,4 m/s. Po prvních pokusech byl na stříbrné pozici. Druhý pokus měl nezdařený, třetí 638 cm, čtvrtý 639 cm, pátý 640 cm, tedy vzácná vyrovnanost, která však nepřinesla zlepšení. Naopak jeho soupeři se každým pokusem lepšili a Štěpán se v pořadí propadl mimo medailová umístění. Posledním pokusem ještě zkusil zabojovat, ale skok dlouhý 651 cm na medaili nestačil. Milevský dálkař tak vybojoval sedmé místo v republice.

Nedělní program obsahoval i dorostenecký skok do výšky a znamenal pro milevskou atletiku další republikovou účast Pokorného, který letos na HMČR dorostenců získal stříbrnou medaili, když jeho stříbrný výkon tehdy byl 193 cm a znamenal i nový osobní rekord. Milevský atlet šel do závodu s odhodláním opět podat co nejlepší výkon. Závod začal na výšce 175 cm, kterou zdolal na první pokus. Na výšku 182 cm však potřeboval tři nezdařené pokusy a se soutěží se tak rozloučil velice brzy. V konečném pořadí tak obsadil dělené 10.-11. místo.

V sobotním programu MČR dorostenek, tedy 29.6., startovala se startovním číslem 939 ve skoku vysokém exmilevská výškařka Julie Kotalíková v současnosti členka atletického oddílu TJ VS Tábor. Soutěž začala na své základní výšce 156 cm, kterou skočila na první pokus. Na první pokus skočila i další postupné výšky 160 cm, 164 cm a 168 cm. Výšku 171 cm však již neskočila a v mistrovském závodě obsadila dělené 6.-7. místo v republice.

Autor: Josef Fuka