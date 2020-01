V deváté etapě Rallye Dakar obsadil motocyklista Martin Michek třináctou příčku a celkově zůstává čtrnáctý.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

V etapě mezi Vadí ad-Dauásirem a Harazem, jejíž součástí byla 415 km dlouhá rychlostní zkouška, si Jihočech vedl opět výborně. „Byl to hrozně dlouhý den a najeli jsme nejvíce kilometrů z celé soutěže. Bylo to celkem kolem devíti set. Ze začátku to bylo hodně kamenité, jeli jsme vyschlými koryty řek. V této části jsem měl menší pád, ale naštěstí to nebylo nic velkého. Mám jenom menší šrám na boku. Jsem ale v pohodě a motorka také,“ ujistil v cíli náročného dne.