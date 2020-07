Michale, ještě loni jsme tě mohli vídat jako prvoligového hráče českobudějovických Štírů. Letos jsi však dal přednost mateřskému Písku. Jaké důvody tě vedly k přestupu?

S mojí přítelkyní nás potkalo největší štěstí na světě a narodila se nám dcera Sára, tak jsem zvolil z rodinných i časových důvodů variantu zahrát si opět v mateřském klubu.

Písecký A-tým se od tvých dřívějších působení v Písku hodně změnil. Měl jsi možnost sledovat loňskou relativně úspěšnou sezonu a co očekáváš od té nadcházející?

Viděl jsem kluky hrát na turnaji ve Strakonicích i v sezoně a moc se mi líbil jejich herní projev. Tým je sice hodně mladý, ale když ho trenér povede jako doposud, tak může pomýšlet na nejvyšší příčky. Já od sezony očekávám postup a budu o něj s dobře se rozvíjejícím týmem bojovat ze všech sil.

Část aktuálního týmu znáš velmi dobře, ale s některými hráči jsi se dříve na hřišti ještě nepotkal. Jak si myslíš, že bude těžké zapadnout do herního stylu Písku a co očekáváš v novém dresu sám od sebe?

Určitě nebude těžké zapadnout. S klukama už jsem absolvoval pár tréninků a byl to zase ten ťukec jako v žákovských kategoriích (smích). Od sebe očekávám, že přinesu dobrou náladu do týmu, herní pohodu a větší klid do koncovky, aby nám to tam padalo.

Na co se v novém působišti těšíš nejvíce?

Těším se, že si zase zahraju se svými dlouholetými kamarády Kubou Mikešem a Lukášem Cendelínem a po vyhraném zápase si zajdeme společně na kofolu.

Komentář trenéra Michala Hanzlíka: Jsme moc rádi, že se Michal rozhodl hrát od nové sezony znovu za Písek. O jeho služby jsme už hodně stáli v loňské sezóně, ale nakonec se rozhodl ještě pro 1. ligu. Michala znám velmi dobře osobně a věřím, že mladším klukům z týmu může předávat své zkušenosti a pomůže celému týmu k co nejlepším výkonům. Osobně věřím, že „domácí“ prostředí ho vybičuje k jeho maximu a společně se pokusíme atakovat opět co nejvyšší příčky Divize.

Autor: FBC Písek