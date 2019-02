Písek/ROZHOVOR/ – Házenkářky Písku prohrály v 11. kole Mol ligy s Baníkem Most 19:34.

Alexandra Merglová skórovala proti Mostu celkem čtyřikrát a byla druhou nejlepší střelkyní svého týmu. | Foto: Jan Škrle

Křídelní hráčka Písku Alexandra Merglová trápila zejména v prvních dvaceti minutách obranu Severočešek, pak se ale ona i její spoluhráčky přestaly prosazovat, a Písečanky nakonec prohrály o patnáct branek.



Po utkání Alexandra Merglová ochotně odpovídala na dotazy Deníku.



Na duel s Mostem přišlo hodně diváků a byli slyšet. Jak se vám v takové atmosféře hrálo?

Atmosféra byla úžasná. Přišlo hodně lidí a to nás vždycky žene dopředu. Bylo to myslím vidět i v úvodu zápasu. Diváci nám pomáhali.



Most byl vysokým favoritem. S jakým očekáváním jste do zápasu vstupovaly?

Chtěly jsme do utkání vlétnout, ale ještě před přestávkou jsme tam zase měly hluchou desetiminutovku a soupeř získal navrch. Druhou půli jsme se snažily začít stejně jako tu první, ztrátu už jsme ale nedohnaly. Mrzí nás to, protože jsme zápas rozehrály docela slušně.



Čím si vysvětlujete ten výpadek v závěru poločasu, kdy jste za deset minut nedaly ani jeden gól?

Problém byl v tom, že jsme polevily v obraně. Přestalo se nám dařit bránit mostecké útoky a následně nám to přestalo jít i vpředu. Deset minut jsme nedaly gól a utkání tím prakticky ztratily.

Nenarušilo vaši pohodu také zranění brankářky Neubergové, která vás předtím několikrát výrazně podržela?

Kristýnka Neubergová je naší velkou oporou. Je to takové srdce týmu a určitě to pro nás byla rána. Dokázaly jsme se však záhy znovu zkoncentrovat. Lucka Preslová chytala také výborně a předvedla několik výborných zákroků. Doufáme, že zranění Kristýny nebude vážné.



Trenér vás chválil za to, že jste se nenechaly zlomit a od začátku druhé půle jste Mostu znovu začaly zatápět. Co jste si během poločasové pauzy řekly?

Vždycky si říkáme, že musíme dál bojovat o každý gól a nic nevypouštět. Má to smysl, i když je nám někdy jasné, že máme jen malou šanci zápas vyhrát. Pomáhá nám to totiž do dalších zápasů.



Byl pro vás nevýhodou fakt, že jste hráli v novém roce první soutěžní zápas po dlouhé pauze? Most byl přece jenom rozehranější.

Těžko říct. Je pravda, že Most byl po vítězství v Českém poháru nabuzený. Nám ale ta delší pauza také prospěla. Měly jsme chuť uhrát lepší výsledek a je jenom škoda, že to nevyšlo.



Za týden vás čeká velice důležitý zápas proti Veselí nad Moravou a to už budete chtít jistě bodovat. Co budete muset změnit, abyste byly úspěšné?

Opět se budeme v týdnu důsledně připravovat. Musíme se především zaměřit na obranu. Není možné připustit nějakou šňůru obdržených branek. Pak se nemůžeme prosadit ani v útoku a těžko se nám bojuje.