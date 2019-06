Čtvrtí byli Jan Jehlík na 50 prsa za 45,73 – nejlepší v kraji, Matouš Vojtěšek (oba Písek) na 100 PZ 1:29,77 a Tereza Nováková (Tábor) na 50 kraul 34,36.

Z dalších výkonů Jihočechů: 50 znak 11. Lucie Pavlíková (JH) 1:32,14, 50 prsa 6. Sofie Janowiaková (PlČB) 46,23 – nejl. v kraji, 12. Nováková 47,83, 5. Baďura 45,91, 6. Vojtěšek 46,44, 50 kraul 8. Janowiaková 35,55, 100 PZ 8. Baďura 1:33,41, 200 kraul 6. Pavlíková 2:54,68 – první v kraji, 400 kraul 11. Jonáš Svoboda (JH) 6:25,85 – zlepšení o 20 sekund, letos nejlepší v kraji, 6. Pavlíková 6:11,94, 100 kraul 11. Pavlíková 1:20,24, 100 prsa 6. Baďura 1:40,80, 9. Jehlík 1:42,37, 7. Janowiaková 1:41,24, 50 znak Baďura 41,93, 10. Vojtěšek 42,57, 50 motýlek 7. Vojtěšek 42,13.

Na letním poháru 11letých v Chomutově sahala první den po medaili Eliška Jahodová z J. Hradce. Na 200 prsa zaplavala 3:07,53, o deset sekund si zlepšila nejlepší osobní výkon na letošní šestý čas žen v kraji, ale stupně vítězů jí utekly, byla čtvrtá. Nejlepší výkony roku zaplavali i Hubert Bayernheimer z Fezka, čtrnáctý na 100 znak časem 1:24,69 a šestý na 200 prsa se 3:14,04, a Sára Tylová (Fezko) na 100 motýlek výkonem 1:26,68.

Z dalších výkonů: 50 kraul Karolína Šindelářová 32,85, 100 motýlek 10. Barbora Věžníková (obě Tábor) 1:30,72, 100 PZ 13. Jahodová 1:24,91, 400 kraul 11. Adam Kučera (JH) 5:38,50, 800 kraul 7. Šindelářová 11:33,62.

Atleti na okraji propasti

V I. NL, sk. A v atletice na Slavii byly ženy VS Tábor poslední, muži Sokola ČB porazili o bod Pacov a skončili předposlední…

Vyzdvihovat tak lze jen individuální výkony. 16letá Karolína Podlahová (VS) vyhrála tyč v novém krajském rekordu 383, o rok starší Tomáš Kratochvíl (Sokol) zlepšil svůj předloňský krajský rekord dorostenců v dálce na 727 a také vyhrál. Lurdes Gloria Manuelová (VS) byla třetí na 800 m a její čas 2:16,93 je druhým nejlepším 14leté všech dob v kraji, jen o půl sekundy pomalejším než výkon Aleny Rücklové z roku 1995. Zabojovali také steeplaři – Josef Havlíček vyhrál za 9:20,41, 19letý Matyáš Jánský (oba Sokol) si zlepšil osobní rekord na 9:23,26. Nejrychlejších 100 překážek roku běžela Nikola Ježková z Nové Včelnice, čtvrtá za 15,12, ale její body „šly“ za Pacovem, kde hostuje. O centimetříky posunula nejlepší hody v kraji Zděnka Müllerová z VS – v disku třetí se 35,53, v kladivu dvanáctá se 35,79.

Druhé výkony roku předvedli Matouš Boudný na 200 m 22,81, Ježková ve stejné disciplíně 26,20, tyčkař David Hašek, pátý se 378, Pavla Buřičová ve stejné disciplíně výkonem 305, dálkař David Jodl se 678 a výškařka Julie Kotalíková v trojskoku výkonem 10,38. Tuto disciplínu vyhrála favoritka Linda Průšová se 11,84. Ze zbývajících výsledků: 100 m 4. Boudný 11,18, 6. Ježková 12,63, 9. Kršová 12,81, 200 m 1. Tomáš Němejc 21,52 (rychlejší byl jen o pět setin v jiném rozběhu Dominik Záleský, letošní král české stovky se 10,29), 400 m Jan Krizan 55,93, 12. Tereza Kršová 61,18 (letošní premiéra), 800 m 10. Ondřej Gloza 2:02,44, 1500 m 10. Ivan Brejška 4:26,70, 400 přek. 10. Barbora Hesová 67,41 – třetí v kraji, 11. Pavla Basíková 68,37 – čtvrtá, výška 3. Jiří Daniel Jaroušek 191, 3. Julie Kotalíková 161, dálka 5. Adéla Záhorová 554, 12. Průšová 502, koule 6. Müllerová 11,18, 12. Ema Smědíková 10,03 – poprvé přes 10.

Družstva – muži: Sparta 178, Sp. Praha 172, K. Vary 132, Domažlice 126, St. Boleslav 115, Třebíč 109, Sokol ČB 85, Pacov 84, ženy: Slavia 232, Beroun 151,5, Sparta 147,5, St. Boleslav 119, Sp. Praha 119, S. Plzeň 101, Pacov 100, VS Tábor 72.

V I. NL, sk. B v Novém Městě byl Roman Budil z Písku, hostující za Ústí, sedmý na 3000 m v čase 8:49,41. 17letý Jakub Budil skončil šestnáctý výkonem 9:25,63, čímž je letos druhým nejlepším jihočeským dorostencem na této trati.

Dále z atletiky – II. kolo KP přípravek, sk. 1 v Prachaticích: 60 m Tobias Dvořák 9,31, Laura Voldřichová 8,97, Magdaléna Straková 9,15 (startovalo 45 děvčat), 600 m Adam Fišer (všichni Sok) 1:56,27, Tereza Čečková (9 let, ČD) 2:04,88, 50 přek. Dvořák 9,38, Jiří Trnka (9, Sok) 9,44, Straková 9,70, Tereza Vozábalová (PT) 9,98, dálka Fišer 446, Matyáš Tomka (SKP) 444, Dvořák 434, Straková 401, Lucie Blažková (ČD) 399, Elinor Weisová (9, Sok) 397, plný míč Šimon Boháč (SKP) 9,18, Voldřichová 9,96, družstva chlapci Sokol 108, ČD 49, SKP 37, děvčata Sokol 105, ČD 42, PT 36.