Jihočechům první den "opatřili" medaile překážkáři. Tereza Babická (Sok, trenér Jiří Couf) z rozběhu juniorek postoupila osobním rekordem 14,24, ve finále byla druhá v dalším zlepšení na 14,09. V historické krajské tabulce 18letých je třetí. Porazila ji jen Ester Bendová z Olympu, která zvítězila v nejlepším českém výkonu 13,61. Na 110 překážek dorostenců se zaskvěl Petr Svoboda z VS Tábor, který po rozběhu za 14,40 ve finále vylepšil svůj osobní rekord na 14,16 a byl třetí, jen setinu od stříbra. Na druhé straně byl čtvrtý v cíli, Michal Jára, jen o tisícinu sekundy pomalejší! Jeho výkon je krajským rekordem, který dosud držel Tomáš Král časem 14,39 z roku 2002!

Těsně "pod bednou" skončila na 100 m čtvrtá dorostenka Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor výkonem 12,15. Jak v rozběhu, tak ve finále měla nejrychlejší startovní reakci - 0,127 a 0,128 sekundy! Pátý v tyči dorostenců byl Filip Svoboda (16, NV), který prvním pokusem zdolal 433 a je sedmým nejlepším mužem v jihočeské historii! Na desáté místo historické tabulky steeplařek se protlačila 18letá Anežka Gutwirthová (Sokol), sedmá v mistrovském závodě juniorek výkonem 12:21,88. V běhu dorostenek na 2000 m přek. skončila sedmá další "Sokolka" Barbara Kostková časem 7:53,52.

Z dalších výsledků: 100 m 20. Dominik Novotný (VS) 11,72, 21. Dominik Markvart (ČD) 11,74, 20. Julie Kovářová 12,77, 21. Barbora Cílková 12,80, 23. Kateřina Marušová (všechny VS) 12,92, trojskok 15. Lenka Kollarová (Čéč) 10,38, tyč 7. Petr Svoboda 413, 15. Vojtěch Rodr (VS) 340, jun. 14. Dominik Gysel (NV) 382, 800 m 9. Ondřej Gloza (Sok) 1:58,33, 110 přek. 16. Šimon Urbánek 15,51, 400 m 12. Filip Holoubek (oba NV) 50,91 - druhý v kraji, 1500 m jun. 12. Jakub Budil (ČD) 4:14,44, 14. Petr Lukš 4:17,82, 15. Ivan Brejška (oba Sok) 4:19,98, koule jun. 7. Alena Kvasničková (ČD) 11,39, 14. Ema Svědíková (NV) 10,04, 300 přek. 15. Anna Borová (VS, pátá 16letá) 46,27 - osobní rekord, 15. Dominik Novotný 41,26 - os. rekord, 23. Jakub Skuček (oba VS) 42,85, koule dor. 16. Žaneta Pivcová (JH) 11,08, 400 přek. 5. Johana Šímová (NV) 62,71 a v neděli poběží finále, 2000 m přek. dor. 7. Jakub Strnad (NV) 6:35,09, 3000 m přek. jun. 6. Petr Bahenský (Sok) 10:12,67, 10. Vít Moučka (JH) 10:48,93 - osobní rekord.

KP přípravek, sk. A v Prachaticích: 60 m David Houzim (SKP) 8,63, Jiří Trnka (Sok) 8,66, Elinor Weisová (Sok) 8,81, Kristýna Kozáková (Čéč) 9,08, 150 m Trnka 21,88, Houzim 22,18, Kozáková 21,90, Weisová 22,12, 600 m Tomáš Hálek 2:05,42, Jan Voleman (ČD) 2:08,08, Tomáš Brozman (Sok) 2:08,88, Jolana Prixová (PT) 1:57,77, Tereza Čečková (ČD) 1:59,82, dálka Jakub Tomka (SKP) 396, Weisová 408, Barbora Habichová (Čéč) 404, kriket Tadeáš Čepčány (Čéč) 46,40, Šimon Hlaváč (Sok) 45,00, Pavlína Loudová (PT) 36,78.

KP družstev st. žactva v Písku: 60 m Jonáš Böhm (14, JH) 7,76, Ondřej Kroupa (Sok) 7,77, Nikola Musilová (NV) 7,89 - letos nejlepší v kraji, Linda Marušová (VS) 8,10, Ema Šefránková (ČZ) 8,11 - třetí, 300 m Michal Rada (14, Sok) 39,06 - nejl. v kraji, Jan Čoka (14, Čéč) 40,35, Vojtěch Maloň (Sok) 41,21, Musilová 42,55 - nejl. v kraji, Nina Radová (14, Sok) 43,04, Ema Albrechtová (14, Sok) 44,48, Klára Konfrštová (Pí) 44,49, 800 m Jakub Janda (Sok) 2:09,17 - první v kraji, Tomáš Čoka (13, Čéč) 2:10,06 - krajský rekord ml. žáků, Magdalena Šimánková (124, Sok) 2:28,46, Barbora Kubánková (ČD) 2:36,37, 1500 m Adéla Štefanová (14, Ves) 5:03,07 - letos druhá žena kraje, Tereza Řádová (JH) 5:24,91, 100 přek. Janda 15,57 - první v kraji, René Steinke (14, VS) 16,43, Radová 15,36 - druhá, Marušová 15,44, Lucie Chmátalová (VS) 15,45, výška Marek Kuna (ČD) 165, Tereza Čápová (14, VS) 151, Kubánková 151, Kateřina Kolací (VS) 151, dálka Vojtěch Stříbrný (14, Sok) 555, Radová 515, Šefránková 489, koule Kristýna Novotná (14, NV) 10,01, Jan Čoka 22,09, disk Veronika Tylová (ČD) 23,47, Matěj Tomášek (Čéč) 21,53, oštěp Kubánková 31,80, Tina Stejskalová (ČD) 29,67, Rada 37,19, Steinke 36,84, David Krejčí (VS) 35,32, chlapci Sokol 191,5, Čéčova 121,5, NV 70, VS 69, JH 47, ČD 18, děvčata VS 141, Sokol 138, NV 93, ČD 73, PT 44, Veselí 33, JH 32, Písek 29, ČZ 17, Hojná Voda 8, VA 6.

Na Slavii běžela Nela Nikodemová (20, Sok) stovku 13,23 a 100 překážek při protivětru 2 m/s za 15,30.

Plavání: Vokatá sedmá, Kinterová šestá

V Ústí nad Labem pokračovalo mistrovství ČR v plavání. Na 200 kraul vyhrála Eliška Vokatá (15, Fezko) po 15. místě v rozplavbě za 2:14,37 B-finále časem 2:10,89 a to byl celkově sedmý nejlepší výkon. Na 200 motýlek byla v rozplavbě Terezie Kinterová (17, JH) šestá časem 2:29,97 a ve finále si toto umístění zopakovala za 2:28,88. Na 1500 kraul skončil Marek Matoušek (PlČB) devátý za 17:45,47, čímž je letos druhý v kraji.