Martin Michek se před poslední etapu posunul na Rallye Dakar do elitní desítky

Do elitní desítky klasifikace motocyklistů se posunul Martin Michek v předposlední etapě Rallye Dakar, ve které obsadil patnáctou příčku. Pokud by desáté místo udržel, vyrovnal by tak české maximum, které drží z roku 1998 další Jihočech Stanislav Zloch.

Martin Michek na trati Rallye Dakar. | Foto: MRG

„Královská etapa byla opravdu pěkná. Měla všechno od terénů přes písky po duny, kamení a šotolinu. Organizátoři ji vybrali opravdu důkladně. Dlouho jsem se držel na krásném pátém místě. Jelo si mi lehce a s chutí. Na tankovačce jsem ale zjistil, že mám naříznutou zadní gumu, takže jsem musel hodně hodně zvolnit do cíle. To nebylo úplně jednoduché, aby se guma nezula,“ zhodnotil průběh etapy. V závěrečné etapě by rád pozici v elitní desítce udržel. „Dám do toho maximum. Odevzdám úplně všechno," slibuje.