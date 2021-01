Dvacáté místo obsadil motocyklista Martin Michek deváté etapě Rallye Dakar. Problémy měli jeho soupeři a v celkové klasifikaci se tak posunul už na 13. příčku.

Martin Michek | Foto: MRG

„Mám dost smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. Co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mě stálo pětadvacet minut,“ uvedl Michek. Pád měl na konci etapy v řečišti. „Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu,“ uvedl Jihočech.