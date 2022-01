"Bylo to brutální ráno. Předjížděl jsem auto, které si mě nevšimlo. Udělalo myšku a mně nezbývalo nic jiného, než abych udělal myšku taky," popisoval Michek. "Jenže jsem se dostal do odbočovacího pruhu, kde jsou obrovské betonové patníky a já jeden v osmdesátikilometrové rychlosti trefil."

A to byla tvrdá rána. Michek vyletěl z motorky, sklouzl se po asfaltu a pochroumal si rameno. „Byl jsem v šoku,“ přiznává.

Dostal se do protisměru, takže měl zároveň štěstí, že nejelo žádné jiné auto, které by ho smetlo. Viník incidentu ani nezastavil. „Frajer to nejspíš nevnímal,“ kroutí hlavou.

Otřesený Michek posbíral motorku, dotrmácel se na start, kde mu pomáhal s opravou jeho týmový kolega Milan Engel. Pak vyrazil, na trati bojoval, nicméně na špičku ztrácel. Na 100. kilometru ale při dotankování přišlo „vysbození". Dozvěděl se, že je zbytek etapy zrušen. „Jsem rád," přiznal. „Trať byla opravdu nebezpečná. Den před námi tu jela auta, vytahala koleje, kameny a hodně lidí popadalo."

Zůstává tak celkově devatenáctý a může využít volnou sobotu k zotavení. Mechanici zase budou mít plné ruce práce s opravou jeho motorky.