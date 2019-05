Zdravotní problémy ho trápily v posledních letech opravdu pořádně. „V minulém roce jsem odjel jediný závod v Klukách. Měl jsem pád, a když jsem zvedal motorku, tak jsem si vykloubil rameno. Předtím jsem si v přípravě na sezonu na Floridě zlomil pažní kost, takže jsem loni nejezdil vůbec. Rok předtím jsem měl také vykloubené rameno. Nucenou pauzu jsem měl opravdu dlouhou,“ smutně konstatuje.

V letošní sezoně se mu naštěstí komplikace vyhýbají. „Udělal jsem docela dobrou zimní přípravu, ale pořád se nemohu dostat do té správné jezdecké pohody,“ připouští. „Na začátku sezony jsem odjel nějaké menší závody, kde mi to šlo velmi dobře. Cítil jsem se dobře i na prvním mistrovství republiky v Lokti. Ale teď to není úplně ono,“ posteskne si.

Na vině může být dlouhá závodnická přestávka. „Je to možné. Trochu asi ano. Ale neměl by to být ten hlavní důvod. Jezdit všichni umíme. Jde spíše o fyzickou přípravu. Když to vidím, tak budu muset ještě více zamakat, abych se zase vrátil blíže špičce našeho šampionátu,“ přeje si.

V průběžné klasifikaci mezinárodního mistrovství republiky třídy MX1 je pilot z Blatné po dvou závodech na dvanácté příčce. Býval zvyklý na lepší umístění. „Věřím, že mám na víc, ale není to pořád to, co si představuji,“ je si vědom. „Jezdím kolem desítky. Ale myslím, že třeba nějaké páté šesté místo by nemuselo být nereálné. První trojka ne, tam jedou kluci hodně rychle,“ uznává.

Úroveň našeho šampionátu chválí. „Řekl bych, že kvalita závodů se už několik let drží na velmi slušné výši. Letos přibylo několik výborných jezdců, takže konkurence je silná,“ ujistí.

Po poměrně velkých zdravotních problémech ho občas přepadly i myšlenky na úplný konec kariéry. „Když jsem si v Americe zlomil ruku, tak jsem si říkal, že toho nechám. Ale bylo to jen takové chvilkové. Pak zase chuť přišla. Hlavně bych však už chtěl jezdit bez zranění. To bych si opravdu přál.“

Motokros je ale rizikový sport a zrovna moc opatrně se na závodních tratích jezdit nedá. „Člověk se snaží nespadnout a myslí na to. Chyba se ale udělá hned. Opatrně se jezdit nedá,“ přikývne. „Na Slovensku mě trefil kamen do pažní kosti a v prvních chvíli jsem myslel, že ji mám zase zlomenou. Naštěstí z toho byla jen pořádná modřina,“ usměje se. „Spíše mi teď ale trochu chybí jiskra. Možná jsem teď jel v poslední době moc závodů, jestli jsem to nepřehnal.“

V sobotu se v rámci přípravy svezl na krajském přeboru v Netolicích. V kvalifikaci i první jízdě prohrál poměrně výrazně v Rudolfem Plchem. „Ruda jezdí dobře. V rakouském mistrovství je do první trojky a má opravdu formu,“ s respektem hovoří o svém soupeři.

Ve druhé jízdě ale dokázal svého rivala porazit a stal se tak i celkovým vítězem netolického závodu. „Krajský přebor považuji za výbornou přípravu. Je to daleko lepší než trénink,“ chválí si.

Hlavním cílem pro letošní sezonu je pro Martina Fiňka domácí šampionát. „Chtěl bych objet i celé mistrovství Slovenska, kde jsem zatím na sedmém místě. Možná zkusím i něco v Německu. Závodů bude dost,“ informuje. „Něco mi dají i tyhle menší podniky typu krajského přeboru.“

Od loňského roku je Jihočech členem týmu KRTZ Motorsport. „S novým týmem jsem přešel na motocykl Husqvarna. Na podmínky si nemohu stěžovat,“ oceňuje.