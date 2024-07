V Táboře na stadionu Míru, kde se konaly i velké závody mistrovství České republiky, se připravují talentovaní sportovci z VS Tábor. Je to motivace pro atlety, kteří s atletikou začínají?

Určitě je. Zvlášť když vidí ty velké vzory, které se tady prohánějí při takových velkých závodech, tak mají větší chuť trénovat a je to pro ně velká motivace.

Často slýcháváme nejen v Jihočeském kraji, že trenéři mají starosti s chutí mladých sportovců do trénování. Jak je to v Táboře s atletikou?

Nemyslím si, že by neměli chuť. Když sem přijdou, poznávají něco nového a zjistí, že je pohyb a sport baví. Spíš nám mladé adepty, hlavně chlapce, berou ostatní sporty jako fotbal, hokej a podobně.

Trénink VS Tábor na stadionu Míru | Video: Deník/ Kamil Jáša

Je pro ně Manuela, která za pár bude závodit na OH, velkým vzorem?

Ano, je to vzor. Když se tady začne prohánět, děti vidí, jak někdo běží opravdu rychle. Je něco neskutečného vidět i samotný trénink.

Každý sportovec má v sezoně jeden, dva, tři vrcholy. Bylo vrcholem pro mladé začínající atlety zúčastnit se letních olympijských her dětí a mládeže?

Bohužel, na tohle mám trošku odlišný názor. Tam jde opravdu o vytříbenou skupinu největších talentů z jižních Čech. Takže to není pro všechny. Opravdu na olympiádě dětí a mládeže závodí jenom ti, co jsou k limitu nebo nějakému úspěchu velmi blízko. Spíš si myslím, že pro táborské atlety je tady "Táborská olympiáda". Je to atletický přebor Táborska, tam se drtivá většina z nich účastní. To je pro ně takový motiv, jejich olympiáda. Ale olympiáda dětí a mládeže je spíš jenom pro top závodníky.