Česká reprezentace mužů a žen zaznamenala na šampionátu velký úspěch a domů přivezla spoustu medailí. Nejúspěšnější členkou české výpravy byla šestnáctiletá Kateřina Marková z Písku, která se stala mistryní světa v sedmiboji, další mistrovské tituly získala v jednotlivých disciplínách – mušce skish, zátěži arenberg a v multi skish. První místo obsadila i v družstvech žen (společně s Terezou Havelkovou). K těmto zlatým umístění přidala i dvě druhá místa – v pětiboji a v disciplíně dálka zátěž.

Po návratu z Halle domů poskytla Kateřina Marková rozhovor Deníku jižní Čechy.

Měl sport, kterému se věnujete, důležitou roli ve vašem rozhodování ohledně studia na Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech?

Určitě ano. Měla jsem podanou přihlášku na písecké gymnázium a rybářskou školu. Vyhrála rybářská škola ve Vodňanech, protože rybolovná technika je součástí této školy. A když potřebuji uvolnit ze školy na závody, není v tom až tak velký problém.

Na rybářské škole určitě vědí, že tam mají studentku – světovou šampionku. Jak se dívají na vaše výsledky?

Žádné úlevy ve studiu nemám, ale je to hlavně o tom, že mě vedení školy bez problémů uvolňuje na závody. A že bych měla na škole nějakou síň slávy, to zatím nemám (smích).

A hodila se vám rybolovná technika při vašem příchodu na studia do Vodňan?

Na rybářské škole studenti tento sport moc neznají, ale je tam několik spolužáků, kteří se mu rovněž věnují. Naší snahou tedy je zpopularizovat rybolovnou techniku na škole i tím, že tam uspořádáme několik závodů a předvedeme ostatním, jak vypadá takový trénink.

Je vám teprve šestnáct let a na šampionátu v Halle jste svými výsledky a počtem získaných medailí doslova zaskočila všechny své starší soupeřky. V čem to bylo, že se vám tak dařilo?

Přestože nebyly v Německu ideální klimatické podmínky, nějak se to všechno sešlo a vyšlo mi to. Před šampionátem jsem hodně trénovala, a to se mi vyplatilo.

Němci jsou známí svojí skvělou organizací, jak tomu bylo na tomto šampionátu?

Musím říct, že takhle skvěle připravené mistrovství jsem ještě nikdy neviděla. Většinou se výsledky zapisují do papírů a z nich se přenášejí do výpočetní techniky, kde se výsledky sčítají. V Halle mělo každé stanoviště svůj počítač, ten byl napojený na zvláštní monitory, kde se automaticky ukazovalo, kolik kdo hodil bodů a jaký měl čas, jak se postupovalo do finále a další. Všechno bylo skvěle připraveno.

Řekněte, jak se po výsledcích na šampionátu nyní dívá celý svět na českou rybolovnou techniku?

Všichni dobře vědí, že česká reprezentace má svoji kvalitu, ale většinou tomu bývalo jen v mužské kategorii. Tentokrát to ale bylo opačně, ženám se šampionát opravdu povedl a byly jasně nejlepší. V minulosti většinou dominovaly právě Němky a letos se nám podařilo porazit je na jejich domácí půdě. Mužům se šampionát moc nepovedl, ale i tak byli druzí v družstvech.

Kde se samotné závody konaly?

Trénovalo i závodilo se na vzdáleném hřišti, kam se z Halle dojíždělo.

Bývá o závody v rybolovné technice zájem ze strany diváků?

V Halle byla vylepena spousta plakátů ohledně konání světového šampionátu v rybolovné technice, ale že by se přišlo podívat na závody moc diváků, se říct nedá. Do hlediště přišli bývalí závodníci nebo junioři, kteří se později nedostali do reprezentace dospělých. Lidí moc nechodilo, dorazili jen ti, co dobře vědí, o co se jedná a tomuto sportu rozumí. Ale hřiště bylo hned vedle školy, takže některé děti se dívaly, ale spíše jen ze zvědavosti, co tam vlastně děláme.

Co pro vás znamená tak velký úspěch v podobě zisku medailí a krásných pohárů?

Dosáhla jsem největšího ocenění, kterého mohu v tomto sportu na mistrovství světa dosáhnout. A přeji si, aby tak tomu bylo i v dalších letech. Budu se snažit, abych se zlepšila v tom, co se mi v Halle nepovedlo, a počet mých úspěchů byl ještě větší, než letos.

Tento velký úspěch byl třešničkou na dortu v této sezoně, neboť v červenci jste se stala juniorskou mistryní světa. Jak hodnotí tyto úspěchy vedení České svazu rybolovné techniky?

Já myslím, že mě hodnotí velice kladně a jsou rádi za to, že mě v reprezentaci mají.

V reprezentaci zúročujete svou práci, kterou získáváte v přípravě a v závodech za klub SK Casting RT Písek, kde vás trénuje Jiří Marek, tedy váš děda. Je to tak?

Je. Děda je hrozně šťastný, že se mi na světovém šampionátu takhle dařilo, stejně tak i můj otec a bratr. Myslím si, že na zisku medailí a pohárů mají větší zásluhu než státní trenér, který si většinou připisuje všechny naše ocenění, co získáme na mistrovství světa. Jako by to s námi dokázal on, přitom je to hlavně zásluha mého dědy.

Fandil vám někdo z rodiny přímo v dějišti šampionátu?

Ne. V Halle jsem byla sama a s rodinou jsem byla pouze v telefonickém kontaktu. Pokaždé, když se mi něco povedlo, ale i nepovedlo, volala jsem domů radostně nebo se slzami v očích, a všichni mě pokaždé podporovali. Říkali mi, abych vydržela, že ještě není konec mistrovství a že výsledky se určitě dostaví. Bojovala jsem do poslední chvíle a vyplatilo se to.

Byl váš návrat domů hodně radostný?

Velké oslavy se doma nekonaly. Do Písku jsem se vrátila v neděli odpoledne a už v pondělí jsem musela opět do školy, protože jsem měla hodně zameškaných hodin. Doma to všechno proběhlo jako vždycky, všichni mi pogratulovali, povídali jsme si, jaké to bylo, pak jsem si vystavila poháry a medaile a to bylo všechno. Ani žádné šampáňo nebylo.

A co přivítání ve škole? Přece tam nemají několikanásobnou mistryni světa každý den, ne?

Přivítání ve škole bylo skvělé. Přinesla jsem panu řediteli ukázat velký pohár a na oplátku jsem od něho dostala pochvalu a od školy knížku. Spolužáci mi blahopřáli, bylo to moc pěkné.

Zní to jako fráze, přesto, je takový úspěch pro vás povzbuzením do dalšího tréninku?

Já myslím, že dosažené úspěchy jsou povzbuzením do další práce, protože kdyby člověk jenom trénoval, jezdil na závody a nikdy nic nevyhrál, tak by to nebylo ono. Prostě to chce získat nějakou, alespoň malou odměnu. A když je to takhle velká odměna, tím lépe, člověka to více nabudí pro příští mistrovství světa, aby výsledky byly ještě lepší.

Kde se bude konat příští světový šampionát?

Příští rok by se juniorské mistrovství světa mělo konat v Německu a seniorský šampionát v Polsku.

Které závody vás čekají ještě do konce letošního roku?

Ještě mě čekají dva závody, mistrovství Prahy a Severočeský pohár v Kostomlatech. A pak už to budou jenom halové závody.

Přestože je vám teprve šestnáct let, jste svými dosaženými výsledky velkým vzorem pro mladé závodníky píseckého oddílu. Jak oni hodnotí vaše úspěchy?

Když jsem na velkých závodech, tak si píšeme SMS zprávy, kde jim píši, jaké to tam je, jaké je počasí, zda se mi daří nebo ne, a podobně. Jsme spolu hodně v kontaktu. Prakticky každý týden se spolu vidíme na tréninku nebo na rybářské škole, kde je nás několik studentů, co se věnují rybolovné technice. Myslím si, že mě podporují, já zase podporuji je, aby se jim rovněž dařilo. Je to takové vzájemné.

Je v Písku zájem ze strany dětí věnovat se rybolovné technice?

Určitě to není jako ve fotbale nebo v hokeji, rybolovná technika není tak populární jako tyto sporty. Do píseckého oddílu rybolovné techniky se ročně přihlásí kolem pěti dětí a málokdy u toho všechny vydrží. Je to docela náročný sport, musí se hodně trénovat a teprve až se dosáhne určitého stupně, začnou se dostavovat výsledky. V tomto sportu je potřeba mít hodně trpělivosti.

Která ze soutěžních disciplín byla pro vás nejtěžší?

Nejtěžší byl pro mě sedmiboj a pak to byly disciplíny, které jsem nevyhrála a nebo jsem se v nich ani neprobojovala do finále. Byla to disciplína zátěž skish, která se mi nepovedla a byla jsem z toho hrozně nešťastná. V pětiboji jsem hodila snad o patnáct bodů méně, než házím normálně. To člověka dost poznamená a já z toho byla hodně zklamaná. Na druhou stranu jsem se nabudila, aby mě tato disciplína vyšla lépe na příštím šampionátu.

Písecký trenér Jiří Marek k úspěchu své vnučky a svěřenkyně Kateřiny Markové na mistrovství světa v Německu říká:

Takový úspěch nikdy žádná závodnice z Písku na tak velkém závodě nezaznamenala. Všechno začalo na juniorském mistrovství světa v červenci, kde Kateřina získala všechno, čeho mohla dosáhnout, a nyní skvělou sezonu završila na světovém šampionátu žen, kde se stala nejlepší účastnicí.

V čem to je, že Kateřina v tak mladém věku dokázala trumfnout starší a zkušenější závodnice?

Je to trochu o talentu a velké píli, kterou Kačka rybolovné technice věnuje. A rovněž i tvrdou disciplínou, aby všechno dělala poctivě a nic nešidila, aby trénovala, i když prší a třeba i fouká vítr, protože při závodech se na špatné počasí nehledí. Každý se musí s takovými podmínkami vyrovnat. A to se nám při závodech hodně vyplácí.