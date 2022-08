Svým osobním maximům se přiblížilo i několik dalších závodníků našich oddílů, ale pobírali jen umístění ve druhých desítkách. Pavla Molíková (19, Mil.) byla jedenáctá v rozběhu na 100 překážek a za svým letošním maximem zůstala výkonem 14,53 jen setinu sekundy. Ve stejné disciplíně byla Nela Nikodemová (21, Sok) šestnáctá za 14,71.

Petr Lukš (20, Sok) skončil jedenáctý na 1500 m ve svém druhém nejlepším osobním čase 4:00,80. Dvanáctý v trojskoku byl David Kubec (19, VS) se 13,57, čímž vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon, kterým je druhý v sezoně v kraji, ale loni v srpnu dokázal o půl metru víc. Osobní rekord na 400 překážek si zlepšila o devět setin na 65,47 17letá Anna Borová z VS Tábor, jedna ze čtyř nejmladších v závodním poli, a byla šestnáctá. Letos v kraji je čtvrtou ženou. Ve stejné disciplíně mužů skončil Ondřej Gloza (20, Sokol) na 21. místě výkonem 57,83. Letos prolomil minutovou hranici už posedmé, ani jednou neběžel pomaleji! Pavla Buřičová (21, VS) zdolala svůj základ v tyči, 301, napoprvé, napotřetí překonala 321 a pak prvním pokusem přes 336 si vytvořila osobní rekord, kterým je čtvrtou v kraji všech dob! Další výšku 348 si nechala na příště… Skončila podle našich záznamů šestá.

Z dalších výsledků: 100 m 19. Barbora Cílková (18) 12,78, 20. Linda Marušová (18) 13,02.