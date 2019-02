Příbram - Ve středečním tištěném vydání Deníku najdete rozhovory s trenérem volejbalistů Jihostroje České Budějovice Janem Svobodou, ale také s liberem Příbrami Davidem Juračkou.

David Juračka s přítelkyní Radkou | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Čtvrtfinálový souboj mezi Příbramí a Ostravou v play off extraligy volejbalistů má také velmi výrazný jihočeský nádech.

V dresu Příbrami bojují Juračka, Kust, Novotný, Bezděka, Rojas, u kormidla týmu je trenér Petr Brom.

Všichni prošli Jihostrojem, všichni mají k Č. Budějovicím výrazný vztah a všichni bojují jako o život. Právě David Juračka, který hraje na postu libera, odpovídal po dvou výhrách nad Ostravou (stav série je 2:2) na dotazy Deníku:



Jak si užíváte atmosféru čtvrtfinále play off extraligy?

Lidi se úžasně baví, pro ně se play off hraje. Tato část soutěže má určitě svoji kulturu, fanoušci chodí na volejbal ve velkém počtu, dokážou v hale vytvořit výbornou atmosféru. Jak je vidět, dokážou soupeři znepříjemnit život, my se s jejich pomocí chytili, kdyby naši fanoušci nebyli při zápasech tak skvělí, tak bychom stav série s Ostravou asi nedokázali srovnat.



Jenže vy jste to dokázali, vnímáte play off jako úplně jinou soutěž, než jaká se hraje v základní části?

No jistě. Volejbal má větší náboj, je o co hrát.



V Ostravě jste nedokázali vyhrát, hraje se vám tam špatně?

Ostravští doma tlačí na servis, hodně jim pomáhají jejich fanoušci. Nehraje se tam lehce. Věřím, že se o výhru popereme, byli jsme od ní už jen malý kousek. Je jasné, že klíčem k postupu musí být jedna výhra u soupeře.



Na kurtu letos vypadáte v pohodě, sebevědomě, často přihráváte soupeřův plachtící servis prsty…

…pracuju na tom. Je to ale zápas od zápasu. Možná jsem se dostal i do psychické uvolněnější pohody, to se ale může změnit. Nahrávač Ondra Kust mi v tomto směru hodně pomohl, pomáhá mi dál.



Po zápase jste přijímal gratulace od známých, od rodiny?

Byla tu přítelkyně, přijeli rodiče, děda. Podpora od nich je důležitá, je to paráda.