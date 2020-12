Hodnotíte pozitivně letošní motoristickou sezonu, kterou výrazně ovlivnila pandemie koronaviru?

S ohledem na to, jaká situace nás s koronavirem potkala, mimořádná opatření, lockdown a další omezení, tak ji musím nakonec hodnotit kladně. V rámci mezinárodního srovnání se u nás uskutečnila řada plánovaných sportovních podniků. Třeba jen v České republice a ještě v Polsku se odjely všechny závody mistrovství světa ploché dráhy. Velký dík za to patří našim klubům, které patří ke světové pořadatelské špičce.

Dalo se z ní vytěžit víc z hlediska pořádání závodů i sportovního provozu, nebo to bylo maximum?

Vytěžili jsme z ní opravdu, co se dalo. Už v dubnu se mi podařilo prosadit, aby se jako jedny z prvních zařízení otevřely polygony bezpečné jízdy pro motoristickou veřejnost. S tehdejším náměstkem ministra zdravotnictví a jedním z tvůrců české strategie boje proti koronaviru Romanem Prymulou jsme v květnu projednali podmínky otevření sportovních areálů pro návštěvníky a fanoušky. Náš schválený návrh manuálu s rozdělením prostor do sektorů, se nakonec stal inspirací i pro ostatní sporty. A na podzim jsme už na samé hranici opětovného lockdownu uspořádali poslední závod v rallye. V letošní sezoně jsme navíc akcelerovali rozvoj esportu, pořádali jsme několik virtuálních seriálů.

Z největších podniků se u nás povedlo uspořádat motocyklovou Velkou cenu v Brně a dokonce dva závody Grand Prix na ploché dráze v Praze na Markétě. Nejely se Barum rallye a ani mistrovství světa v motokrosu v Lokti. Nebylo za žádných okolností reálné tyto závody také uskutečnit?

Co se týká MXGP v Lokti, původní termín jsme odložili na podzim. Když bylo epidemiology oznámeno, že i po prvním září bude pořádání hromadných akcí podléhat nařízení o rozdělení do sektorů, musel se bohužel letošní ročník zrušit. Tamní areál by realizaci zcela oddělených sektorů při očekávaném náporu diváků neumožňoval. Letošní jubilejní padesátý ročník Barum Czech Rally Zlín pořadatel po zralé úvaze odložil na příští rok. Důvodem byla nejistota vývoje epidemiologické situace a také nedostatečná finanční podpora ze strany státu. Já obě rozhodnutí plně respektuji a hodnotím je jako správná, i s ohledem na další vývoj koronavirové pandemie. Za určitých okolností by je snad pořádat šlo i letos, ale vzhledem k jejich mezinárodní reputaci bude určitě lepší, když se budou konat napřesrok, a věřme, že už v plném rozsahu bez nějakých omezení.

Dávala vůbec smysl Grand Prix v Brně bez diváků v hledišti, když tam jinak každý rok bývají rekordní návštěvy kolem dvou set tisíc fanoušků?

Podívejme se na to obecně z několika úhlů pohledu. Určitě je to dobře pro diváka u televizní obrazovky, na druhou stranu atmosféra závodu s plnými tribunami je nenahraditelná. Určitě je dobře, že se závod koná z hlediska své pozice v seriálu, na druhou stranu absence diváků a nulový příjem z prodeje vstupenek je pro ekonomiku drtící. Ale konkrétně se k Brnu vyjádřit nemohu, Autoklub České republiky tam není nijak organizačně zainteresován.

Zaznamenali jste letos vzhledem k nepříznivým okolnostem pokles členské základny?

Vývoj členské základny v letošním roce mě příjemně překvapil. Vzhledem k tomu, že jsme v podstatě vůbec nemohli v těch mimořádných podmínkách konat náborové a prezentační akce, které byly v minulém roce hodně úspěšné, jsem čekal razantní pokles. Nakonec to bylo jen v jednotkách procent. Svědčí to o kvalitě našeho benefitního programu pro členy. Členství stojí pouze stokorunu ročně a využíváním výhod Autoklubu ČR, jejichž tahákem je třeba korunová sleva na každý litr paliva v síti čerpacích stanic jedné společnosti, se určitě vyplatí.

Která motoristická disciplína se u nás dokázala poprat se složitým rokem nejlépe?

Když nad tím tak přemýšlím, tak opravdu všechny. Chci moc poděkovat všem pořadatelům, že se dokázali porvat s podmínkami kovidové doby a s nadšením a zápalem udělali maximum, i když třeba nakonec prostě nešlo některý sportovní podnik uskutečnit. Díky zmíněnému schválení pořádání sportovních podniků jsme zahájili sezónu jako jedni z prvních v Evropě, naši fanoušci tak mohli vidět například na závodech mistrovství republiky v motokrosu světová jména.

Jak vnímáte působení jihočeského motokrosového střediska, které funguje už řadu let na vysoké úrovni?

Středisko je úspěšným pořadatelem závodů krajského přeboru a díky jeho působnosti je na závodech vždy velké množství závodníků. V jižních Čechách je totiž velké množství kvalitních tratí, početná jezdecká základna, pochází odsud Martin Michek a další skvělí jezdci. Jeho činnost však sahá daleko za jižní Čechy. Předsedovi střediska Evženu Zadražilovi se podařilo do České republiky přilákat množství jezdců ze zahraničí, kteří reprezentují barvy jeho klubu Motosport Chýnov na závodech mezinárodního republikového mistrovství v motokrosu. Právě i díky jeho kontaktům jsme mohli vidět v letošní sezóně také tovární tým KTM s jezdci Rene Hoferem a Tomem Viallem nebo celou rodinu Evertsů.

Jste spokojen s projektem motocyklového ACCR Czech Talent Team – Willi Race v mistrovství světa superbiků pod vedením Jakuba Smrže?

Moc ho chválím. Závodní tým nominoval na závody World Supersport 300 početnou skupinu nadějných závodníků z České republiky. Jmenovat můžeme například Matyáše Červenku, který na začátku roku vstoupil do miniracingu a odtud se probojoval až na světové okruhy. Kvůli zranění Jihočecha Míly Hřavy využil tým služeb člena ACCR Czech Talent Teamu Filipa Salače, který absolvoval jeden závod v barvách týmu a výrazně pomohl svými zkušenostmi k vývoji motocyklu. Dává příležitost mnoha talentovaným závodníkům, kteří by se tam jinak vůbec nedostali. Navíc Jakub zahájil úspěšně funkcionářskou kariéru, byl zvolen viceprezidentem asociace Alpe Adria.

Po Liboru Podmolovi v loňském roce dostal letos státní vyznamenání další motocyklový závodník Jaroslav Falta. Berete to jako velké ocenění celého motoristického sportu na diplomatickém poli?

Ještě musím zmínit královnu volantu Elišku Junkovou, která vloni získala na návrh Autoklubu České republiky od prezidenta republiky státní vyznamenání Za zásluhy in memoriam. Na popularizaci motorsportu a jeho osobností usilovně pracujeme, je to součást našich aktivit. A jak mi řekl Jaroslav Falta, když jsem mu jako první gratuloval k udělení státního vyznamenání, je spousta dalších slavných jmen, která si ocenění zaslouží. Zejména mezi soutěžáky. Takže máme na čem pracovat (úsměv).

Kandidujete na funkci prezidenta Autoklubu na další volební období. Co hlavního byste chtěl v budoucnu v našem motoristickém sportu změnit?

My jsme ty velké změny nastartovali již před čtyřmi roky. Hlavním cílem byl rozvoj práce s dětmi a mládeží. Jedná se o vklad do budoucnosti českého motorsportu, rozvoj podhoubí je základ příštích úspěchů. Proto jsme zavedli akademie, možnost vyzkoušet si třeba autokros, motokros, karting či miniracing už ve velmi nízkém věku. Pokud bude motorsport dítě bavit, aby to rodiče mnoho nestálo. Takže v tom chceme pokračovat a samozřejmě také rozvíjet navazující projekt ACCR Czech Talent Team. Budeme se hodně věnovat zavádění moderního vzdělávání jezdců, činovníků a rozvoji trenérské základny.

Předpokládáte, že příští sezona už proběhne vzhledem ke koronaviru zcela standardně?

Jako doufáme snad všichni, tak ano!

Které velké motoristické závody by se u nás v příštím roce měly uskutečnit?

Česká republika v příštím roce opět potvrdí svou pozici pořadatelské velmoci, protože rok 2021 bude opravdu velkolepý. Fanoušci jsou už zvyklí na každoroční mistrovství světa v motokrosu v Lokti a zde se nic nemění. Naopak, podařilo se podepsat smlouvu s promotérem až do roku 2025, a to ještě za výhodnějších podmínek než dosud. Uvidíme také dva závody světového šampionátu v sajdkárkrosu, které se budou konat v Kramolíně a Jiníně. Vrací se k nám i mistrovství světa v trialu, za kterým fanoušci pojedou do okolí Sokolova. Po dlouhých letech to vypadá také na světový šampionát v supermotu a jsem přesvědčený, že vrcholem sezóny v automobilovém sportu bude bezpochyby jedinečný jubilejní padesátý ročník Barum Czech Rallye Zlín. Nechybí také světové závody v ploché dráze na Markétě i v Pardubicích a mohl bych ještě pokračovat. Čeká nás tedy skvělý rok, děkuji pořadatelům za jejich snahu a na závody se již moc těším. Budeme se ve víceletém horizontu snažit posunout se zase výš. Myslím, že Lokti by slušel Motokros národů a Barumce statut mistrovství světa. Vím, že mnoho fanoušků by se mnou souhlasilo a že pořadatelé na to určitě mají.

Autoklub České republiky, to ale není jen národní federace motorsportu. Věnujete se i zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Přesně tak, v posledních letech tuto oblast dynamicky rozvíjíme. Ceníme si toho, že naše projekty, například Jedu s dobou pro seniory, Start Driving pro začínající řidiče, nebo Jedu poprvé pro děti už získaly velmi pozitivní ohlasy nejen u veřejnosti, ale mají podporu dopravní policie a dalších státních orgánů. Autoklub také v partnerství s Lesy České republiky připravil program #NEpolese, který si klade za cíl eliminovat nelegální motorismus v lesích. Nastartovali jsme spoustu pozitivních věcí a ty chceme do budoucna ve všech ohledech dál rozvíjet, ať jsou to veterány, sport, projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu, společenské aktivity nebo otvírání klubového domu široké veřejnosti. Prostě dál pracovat na vytváření dobrého jména Autoklubu České republiky, aby byl vnímám jako pevná součást občanské společnosti.