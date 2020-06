První závod letošní motokrosové sezony, která začala kvůli pandemii koronaviru s pořádným zpožděním, se jel v sobotu na jihu Čech v Jiníně u Strakonic. Pořadatelé z místního MX-Enduro park clubu na jedničku zorganizovali úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky juniorů.

Jaroslav Kalný | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po kratším úpadku jeden z nejlepších motokrosových areálů u nás zase rozkvétá. Stojí za tím jeho současný provozovatel Jaroslav Kalný. „Před letošní sezonou jsme toho ale moc neudělali, protože jsem marodil. Byl jsem na operaci se žlučníkem,“ vysvětluje. „Nemohl jsem moc fungovat a začali jsme to dohánět až na jaře. Co vyděláme, tak vracíme zase zpátky do areálu, aby nadále vzkvétal,“ zdůrazní.