Body a sestava Sršňů: Suchánek 15, Klement 14, Čihák 12, Šimonek 10, Křesina 6, Humpál 5, Kačírek 4, Benda, Kopunec, Zita, Kabriel, Vallet.

Před zaplněnou halou, která hnala domácí kupředu, se odehrávala z obou stran nervozní přetahovaná o každý míč, která byla doprovázená řadou nepřesností z obou stran a prim hrály obrany. "Sršni však hned od začátku byli týmem, který byl o pár bodíků vpředu, bohužel z důvodu nemohoucnosti při zakončení se soupeř stále držel na dostřel. Ještě větším problémem bylo sbírání faulů u klíčových hráčů, které nás v průběhu utkání začalo dohánět. Nicméně po deseti minutách byli Písečtí ve vedení 10:15. Ve druhé čtvrtině jsme konečně zahráli několik povedených akcí, které vedly k jednoduchým bodům, soupeře však třemi trojkami podržel ve hře rozehrávač Adamec, a tak se do poločasu rozdíl nezměnil. Ve třetí čtvrtině začali působit živějším dojmem domácí a bod po bodíku stahovali náskok hostů, ale do vedení se stále nedostali. Poslední desetiminutovka byla v úvodu ve znamení Sršňů, kteří nakopli své motory a ještě vylepšili svou obranu, kdy díky ziskům v celoplošné obraně dali několik jednoduchých bodů a když se pět minut před koncem dostali do šestibodového vedení, mimochodem největší rozdíl v utkání, což svědčí o vyrovnanosti utkání, začínalo to vypadat hodně nadějně. Bohužel jsme o tento náskok během dvou útoků přišli. Domácí si v utkání pomohli deseti úspěšnými trojkami, což byl hlavní rozdíl mezi soupeři. Dvacet vteřin před koncem se na jedné straně zjevil sám pod košem náš Kevin Humpál, ale neproměnil, stejnou mincí oplatil v posledních sekundách i domácí pivot Gevorkyan, a tak se šlo spravedlivě do prodloužení. Tam bohužel pokračovala střelecká impotence našeho týmu, zatímco soupeř politý živou vodou nám uštědřil poslední ránu. Po zásluze si v tomto napínavém utkání došel pro výhru 69:66 a Sršni se tak museli smířit s první prohrou v sezoně," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

Devatenáctka Sršňů přivezla další výhru z palubovky Pardubic

První porážku v sezoně však Písečtí nemusejí brát tragicky. Jak se říká, všecno zlé je k něčemu dobré. "Krásný souboj o první místo, ve kterém sice bylo moře nepřesností na obou stranách, ale jinak to mělo vše, co má mládežnický basketbal nabízet. Bohužel jsme neudrželi vedení, ve kterém jsme byli 35 minut základní části, ale to ke sportu patří. V prodloužení už je to pak vždy spíše loterie. Kámenem úrazu byla úspěšnost naší střelby: TH 20/11 (55%), za dva body 58/23 (necelých 40%) a trojky 26/3 (11,5%!!!). I přes mnoho chyb na obranné polovině nám tedy tentokrát zlomil vaz útok. Na stranu druhou jsem rád, že už porážka přišla, a to poslední, co bychom teď měli dělat, je začít zmatkovat. Jednou to přijít muselo, lepší teď než v play off a je jen na nás, jak se z toho dokážeme poučit. Pořád máme vše ve svých rukou a tohle by měla být nejlepší možná motivace. Prozatím se ovšem posouváme na druhé místo kvůli těsné prohře ve vzájemném utkání, ale já pevně věřím, že se do čela extraligového pelotonu brzy vrátíme," doplnil Jan Čech.