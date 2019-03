Vedení klubu chce interligu za každou cenu udržet a proto angažovalo bývalou reprezentantku Hanu Kvášovou (Kutlvašrovou). Ta dala interlize před dvěma roky kvůli rodině sbohem a ze Slavie Praha se vrátila domů do prvoligového Havlíčkova Brodu. Nyní chce ale pomoci Písku elitní soutěž zachránit.



Co vás přimělo k návratu na extraligové palubovky?

Jsem ráda, že jsem dostala od vedení píseckého klubu nabídku. Nejsem ještě tak stará, zdraví mi slouží, takže mám chuť interligu znovu vyzkoušet. Hlavně si chci zase zahrát s Alenou Šetelíkovou, se kterou jsme vždy bývaly dokonale sehrané.



Proč jste před dvěma roky skončila v pražské Slavii, když jste se stále cítila dobře?

Ve Slavii jsem skončila, protože jsem se chtěla víc věnovat rodině. Interliga je náročná především kvůli dalekému cestování a ne vždy je jednoduché skloubit házenou a rodinu. Říkala jsem si, že zahrát si na pohodu v první lize bude ideální. Jenže pak mi začala vrcholná házená chybět. Proto jsem ráda, že mě rodina podporuje a umožnila mi návrat do interligy.



Jak velké máte děti?

Mám dvojčátka, kterým je tři a půl roku. Holčičku a chlapečka.



Jaké máte dojmy ze dvou duelů, které jste odehrála?

Proti Porubě se mi moc nedařilo střelecky. Podaly jsme však perfektní týmový výkon. Především jsme hrály výborně v obraně. Každá hráčka přispěla svým dílem, a proto jsme uhrály dobrý výsledek.



Co říkáte na změnu v trenérském týmu?

Práci trenéra Jordáka nemůžu moc hodnotit, protože ho znám málo. Určitě to ale neměl jednoduché. S Kačkou Keclíkovou jsem však hrávala, dobře se známe a vždycky jsme si dokázaly na hřišti vyhovět. Myslím, že má ve mně velkou oporu.



Když jste do Písku přicházela, vůbec jste neměla informace, že se podobná změna chystá?

Žádná z nás to vůbec netušila. Bylo to překvapení pro nás všechny, když se minulou středu na tréninku objevila místo trenéra Jordáka Katka Keclíková.



Dá se podle vás interliga vůbec ještě zachránit?

Do každého zápasu teď musíme jít s tím, že ho chceme vyhrát. Už nemáme na výběr, za každou cenu prostě musíme bodovat. Jiná šance interligu zachránit není.



Proto jste jistě tady, abyste nejvyšší soutěž pro Písek udržela?

Ráda bych pomohla interligu udržet, musí ale pracovat celý tým. Jsou tu mladé holky a mým úkolem je přinést zkušenost.



Věříte, že se to podaří?

Nemohu slíbit, že se zachráníme, všechny ale pro to uděláme maximum.



Kdyby se to povedlo, zůstala byste v Písku i v příští sezoně?

Stále hraji první ligu za Havlíčkův Brod, ale interlize bych se nebránila. Vše záleží na domluvě a hlavně na podmínkách. Rozhodující slovo by ale také určitě měla moje rodina.