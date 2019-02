Jindřichův Hradec - Jindřichohradecká házenkářka je druhou nejúspěšnější exekutorkou sedmimetrových hodů. Brankářky soupeře jsou si toho dobře vědomy

SEDMIČKA. Kateřina Krupicová střílí většinu branek ze sedmimetrových hodů. Společně se svými spoluhráčkami se připravuje na rozhodující boje o záchranu. Již pozítří jedou házenkářky Jindřichova Hradce do Zlína. | Foto: Foto: Jan Škrle

Kateřina Krupicová je nejlépe střílející hráčkou Jindřichova Hradce a se svými šestaosmdesáti brankami se řadí i k předním střelkyním celé házenkářské interligy. Její nejsilnější stránkou je střelba sedmimetrových hodů. Ze sedmiček nastřílela osmatřicet gólů a v této činnosti je dokonce druhou nejúspěšnější házenkářkou interligy. Dařilo se jí osobně i v posledním domácím utkání proti slovenskému týmu Duslo Šala, které však Jindřichův Hradec prohrál 21:33.

Jindřichův Hradec nastřílel v dosavadních devatenácti zápasech nejméně gólů ze všech týmů házenkářské interligy. To však neplatí o vás. Vy paradoxně patříte k těm nejlepším. Čím si to vysvětlujete?

Já jsem především autorka sedmimetrových hodů a právě z nich dávám hodně gólů. To je důvod, proč se nacházím v tabulce střelkyň poměrně vysoko. Co se týká gólů ze hry, v týmu je víc hráček, které nastřílely přibližně stejný počet gólů jako já. Vysvětluji si to tedy těmi sedmičkami.



Prozradíte váš recept, se kterým na brankářky soupeře ze sedmimetrových hodů často vyzrajete?

Na sedmičku chodím s nějakým úmyslem, ale samozřejmě se přitom dívám taky na gólmanku. Právě proto, že se pohybuji mezi nejlepšími exekutorkami již delší dobu, brankářky už mě mají myslím přečtenou. Proto do poslední chvíle sleduji pohyb gólmanek a podle toho zakončuji.



Při vašich sedmičkách je vidět, že se většinou rozhodujete až na poslední chvíli ohledně způsobu zakončení. Snažíte se tak zmást brankářku?

Náznak střely mám naučený nebo střílím z pádu, abych mohla do poslední chvíle sledovat reakci brankářky. Proti Šale mi například brankářka šla na jednu stranu a já tak mohla v posledním okamžiku změnit svůj úmysl a vystřelit na opačnou stranu.



Kvalita většiny interligových týmů je znát a často hrajete pouze o co nejpřijatelnější porážku. Čím může Jindřichův Hradec kvalitativně lepšího soupeře překvapit?

Soupeřky z horních pater tabulky jsou kvalitnější ve všech herních činnostech a je těžké se na ně speciálně připravit. Jejich kvalitu můžeme eliminovat především bojovností a musíme vycházet z dobré obrany. Musíme také rychle přistupovat k hráčkám.



Do jaké míry se vám to dařilo proti Šale?Proti Šale se nám to dařilo ne zcela dobře. Slovenské hráčky mají dobrý výskok i střelu a tím, že jsme u nich nebyli včas, mohly snadněji své akce zakončovat.



Musíte se tedy soustředit především na zápasy s týmy z dolních pater tabulky?

Teď nás čekají zápasy ve Zlíně a v Písku a tam se musíme pokusit zabodovat.



Play out bude hrát spolu s vámi, Pískem a Veselím nad Moravou také jeden z dvojice Zlín a Olomouc. Se Zlínem jste doma sehrály vyrovnané utkání na rozdíl s Olomoucí. Byl by to pro vás přijatelnější soupeř?

Je pravda, že se Zlínem se nám hrálo lépe, zatímco s Olomoucí jsme prohrály vysoko. Sice nám proti Olomouci chybělo několik hráček základní sestavy, nicméně Zlín je pro nás skutečně hratelnější.



O to důležitější bude nyní Zlín porazit, aby ve skupině o záchranu hrál s vámi právě on?

Určitě. A pokud zopakujeme výkon z domácího duelu, nejsme rozhodně bez šance.



Udržely byste rády interligu za každou cenu nebo někdy přemýšlíte, zda by nebylo lepší hrát nižší soutěž a hrát na špici?

My hlavně nechceme prohrát. Takže i kdybychom přemýšlely, jestli pro nás není lepší hrát nižší soutěž, v play-out uděláme maximum pro úspěch. Prohrát rozhodně nechceme a interligu bychom rády udržely.



Otázky ohledně budoucnosti házené v Jindřichově Hradci tedy nyní neřešíte?

Teď to není na pořadu dne. Na diskuzi o tom, jestli je lepší pro nás hrát interligu nebo první ligu, bude dostatek času po skončení soutěže. Pak si sedneme a rozhodující bude názor vedení klubu i nás samotných hráček. Teď ale uděláme vše pro záchranu.



Oba vítězné interligové zápasy s Pískem a Sencem jste uhrály doma. Je pro vás domácí prostředí velkou výhodou?

V domácím prostředí se nám hraje mnohem lépe než venku i díky výbornému publiku. Proto si chceme vytvořit před zápasy o záchranu pravděpodobně s Pískem takovou pozici, abychom rozhodující zápasy hrály doma.



Fanoušci vás hlasitě povzbuzovali i v utkání se Šalou. Hodně na jejich podporu spoléháte?

Máme skalní fanoušky a poděkovat musíme také bubeníkům, kteří nás vytrvale povzbuzují. Diváků si nechodí tolik jako dřív, ale ti nejvěrnější zůstali a jezdí s námi i na venkovní utkání.



Co je největším problémem vašeho týmu, co by vám nejvíce pomohlo k lepším výsledkům?

V poslední době nás trápily především nemoci a zranění. Nedařilo se nám příliš ani v útoku, ale hlavní slabinou je obrana. Včasné přistupování k hráčkám soupeře je to, co nám dělá největší problémy. Také nám schází vyložená střelkyně. Posílila nás Denisa Kylarová na spojce, která umí výborně vystřelit z dálky levačkou, ale pořád v této činnosti za našimi soupeřkami zaostáváme.