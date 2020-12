Nedávno vzniklý krumlovský oddíl na mistrovství republiky reprezentovalo osm karatistů, kteří dohromady získali dvě stříbrné a pět bronzových medailí. Nejúspěšnější z nich byla juniorka Karolína Martínková, jež ve své kategorii obsadila druhé místo ve sportovním boji (kumite) a k tomu přidala i třetí příčku v technických sestavách (kata), což byla v této disciplíně jediná medaile pro klub.

Další cenné kovy už borci SK Karate brali výhradně v kumite: stříbro vybojoval junior David Klewar, třetí skončily juniorky Eliška Václavíková a Michaela Miglová, stejně jako dorostenci Jakub Florek a Jaroslav Šebesta.

Přestože se krumlovským karatistům nepoštěstilo získat žádný mistrovský titul, výborná bilance dorostenců a juniorů znamenala v soutěži klubů konečnou třetí příčku hned za obě suverénními českobudějovickými oddíly, které získaly po šesti zlatých a dohromady braly 23 medailí.

„Velmi si ceníme našich výsledků, a to i s ohledem na náročné podmínky, za jakých se šampionát konal. Ale i tak to stálo za to. Našim závodníkům patří velká gratulace za předvedené výkony. Poděkování za obrovskou podporu patří celému našemu týmu i rodinám závodníků. Škoda jen, že bylo zrušené mistrovství republiky žactva, kde bychom měli několik dalších velkých želízek v ohni a sbírka našich medailí by tak byla určitě ještě rozsáhlejší,“ konstatovala Naďa Kočandrlová, hlavní trenérka SK Karate Český Krumlov.

Pardubický šampionát pod hlavičkou Českého svazu karate provázela v souvislosti s pandemií koronaviru přísná hygienická opatření, takže organizace MČR byla pro pořadatele i všechny účastníky mimořádně náročná. Akce probíhala bez diváků a v hale mohli být pouze ti, kteří se právě účastnili soutěže. Všichni museli těsně před soutěží absolvovat povinné testování.

Jak si vedli

Kumite juniorky -48 kg: 2. Karolína Martínková

Kumite junioři -61 kg: 2. David Klewar

Kumite juniorky +59 kg: 3.Eliška Václavíková

Kumite juniorky -59 kg: 3. Michaela Miglová

Kata juniorky: 3. Karolína Martínková

Kumite dorostenci -63 kg: 3. Jakub Florek

Kumite dorostenci -63 kg: 3. Jaroslav Šebesta

Kumite dorostenky +54 kg: 5. Michaela Šidlová

Kumite dorostenci -57 kg: 7. Martin Kutlák

Pořadí klubů dorost + junioři (celkem 31)

1. Fight Club České Budějovice 520 bodů

2. TJ Karate České Budějovice 344

3. SK Karate Český Krumlov 156

4. Budo Kan Brno 144

5. Champions team Chodov 136