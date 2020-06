V Českém Krumlově si nestaví žádné vzdušné zámky. Prioritou klubu je záchrana v nejvyšší soutěži, případně v baráži. Snahou je dávat příležitost odchovancům klubu, při domácích zápasech co nejvíce naplnit halu a příznivcům nabídnout co nejlepší zážitek.

Sestava se rýsuje

Vedení klubu už má za sebou pohovory s hráči a z nich také vzešel základ kádru pro nadcházející extraligovou sezonu. Největšími oporami by měli být úspěšní deblisté a úřadující mistři republiky Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou, v sestavě nebude chybět ani zkušená Lucie Černá. Stejně jako v uplynulém ročníku bude na jihu Čech hostovat patnáctiletá Petra Maixnerová z Rychnova nad Kněžnou, kterou opět doprovodí i její trenér Pavel Maňásek.

„Příležitost dostane i náš odchovanec, teprve čtrnáctiletý Patrik Fuciman, musí však prokázat potřebnou výkonnost. Věřím, že s ním budeme moci počítat,“ doufá předseda českokrumlovského SKB Radek Votava.

Námluvy s Dánem

Klub tak bude hledat ještě jednoho hráče na hostování, který doplní extraligovou sestavu. „Jednáme s Dánem Madsem Emilem Kristensenem, jenž u nás působí již dvě sezony. Doufám, že najdeme shodu, protože je to velký parťák a pro naše účely je prostě vhodným kandidátem,“ zmínil šéf klubu. V záloze zůstávají Jakub Sluka, Adam Ječmínek, Hana Milisová či Linda Šmikmátorová.

Jihočeši vědí, že extraliga je kvalitní soutěž a její vítěz bojuje poslední roky o medaile na evropském šampionátu klubových družstev. „V tuzemských týmech působí hráči se zkušenostmi z olympiád, mistrovství světa i Evropy a ze zemí, které patří ke špičce, jako je Dánsko, Polsko či Anglie. Letos se očekávají i posily z Německa, nevyjímaje badmintonisty z Indie a Indonésie,“ podotýká Radek Votava.

Skromné cíle

I proto má SKB spíše skromnější ambice. Hlavním úkolem je samozřejmě udržení extraligy. „Popravdě, domnívám se, že nadcházející sezona bude z pohledu našeho setrvání v elitní společnosti nejtěžší za posledních několik let. Jak to dopadne, uvidíme až na jejím konci. Každopádně pro to uděláme vše, co je v našich silách,“ slibuje předseda SKB.

V oddíle půjdou postupnými krůčky a zaměří se spíše na dílčí cíle a vylepšení komfortu pro diváky. „Chceme mít tým takové úrovně, aby mohl konkurovat v případné baráži, kdyby se nám nepodařilo udržet v soutěži přímo. Při domácích utkáních bychom rádi naplnili halu. Dostaneme sem špičkový badminton, tak by bylo dobře, kdyby jej vidělo co nejvíce lidí. Nejen našich členů, ale i z Českého Krumlova či celého kraje. I proto třeba jednám s jihočeským badmintonovým svazem, zda by šlo, aby se v termínech našich extraligových zápasů nehrál v kraji jiný turnaj, což by určitě taky pomohlo,“ vysvětluje.

Atraktivnější extraliga

Utkání v nejvyšší soutěži se od nového ročníku budou hrát jiným způsobem než doposud. Vše se dojednalo na schůzce zástupců extraligových klubů. Každý zápas obstará dvě dvouhry mužů, jednu dvouhru žen, dvě čtyřhry mužů, jednu čtyřhru žen a jednu smíšenou čtyřhru. Hrát se bude na tři vítězné sety do jedenácti bodů s tím, že se musí vyhrát o dva body a set se může hrát maximálně do 15 bodů. Pokud celý zápas dopadne výsledkem 7:0 nebo 6:1, vítěz získá tři body, když skočí 5:2 a 4:3, získá úspěšnější tým dva a poražený jeden bod.

„Myslím, že to bude pro diváky i samotné hráče atraktivnější. Zápasy budou mít větší spád a k vidění bude hodně akčních koncovek. A také to, že i poražené družstvo může získat bod, tomu také dodá větší náboj. Všichni se na další ročník těšíme a hlavně věříme, že bude vše ve společnosti v pořádku a bude se moci hrát,“ uzavírá Radek Votava.