Turnaje se zúčastnilo třicet týmů prakticky z celého světa, zastoupeny byly země jako Čína, Itálie, Alžírsko, Rusko, Litva, Německo, Řecko, Polsko, Švýcarsko a výběry oblastí z Francie. Českou republiku reprezentovaly celky z Písku a Plzně.

Po návratu jsme hovořili s píseckým hráčem Víťou Krejčím:

„Ve skupině jsme porazili týmy z Itálie, Alžírska, dva celky z Francie a také německý tým, který v minulém roce obsadil druhé místo. To byl ve skupině nejkvalitnější soupeř. V bojích o postup do finále jsme překonali další italský tým a nejtěžší zápas nás čekal proti Litvě, nad kterou jsme vyhráli o pouhé tři body. Bylo to tak trochu se štěstím, když pokus soupeřů o vyrovnání trojkou v poslední vteřině nevyšel.

Jen ve finále jsme podlehli nejlepšímu francouzskému výběru a skočili na druhém místě. Dostali jsme krásný pohár. V souboji s tímto soupeřem jsme zaznamenali nejtěsnější prohru, které tento tým rozdával svým soupeřům v průběhu celého turnaje. Takže je to velký úspěch," říká skromně i rád Víťa.

Jeden úspěch je však ještě čekal, neboť netušili, že nejlepším hráčem celého turnaje bude vyhlášen právě Víťa Krejčí, syn ze strakonické basketbalové rodiny, který hraje za písecké Sršně. To již Víťa neřekl, ale radost a spokojenost zářila z jeho očí.

V jeho dalších vzpomínkách je uznání a obdiv k pořadatelům. Spali jsme v rodinách, a to všech třicet týmů. Starali se o nás skvěle, dováželi nás k zápasům a fandili nám. Přátelské ovzduší vládlo na každém kroku, o přestávkách byly soutěže ve střelbě, večery trávily děti v hale, kde byla i večeře. A také se hrály dvojičky nebo jeden proti jednomu, které jsme si my děti dávaly dle zájmu dohromady, bez ohledu, ze které jsme země. Bylo to kamarádsky nenucené," říká Krejčí.

„Také jsme se na cestě do Pacé zastavili v Paříži, navštívili jsme Disneyland, viděli jsme Notre Dame, Vítězný oblouk, prostě zážitků bylo nad hlavu," vzpomíná Víťa.

Slavnostní zakončení turnaje bylo nezapomenutelné. Týmy v pořadí od posledního k prvnímu místu nastupovaly do zhasnuté haly a při vstupu na palubovku je osvítila záře reflektorů.

„Podobně tomu bylo při vyhlášení individuálních ocenění," vysvětluje zase skromně i s dojetím. Nebyla vyhlášena nejlepší pětka, ale jen nejlepší obránce a hráč," vysvětluje Víťa.

Co dodat? Moc mu všichni úspěch přejeme, navíc si ho zaslouží, protože basketbalový míč doslova miluje a využije každé chvíle, aby potrénoval. Doma ho všichni moc podporují, a tak má radost celá rodina, ale nejen ona. I my všichni basketbalem poznamenaní ze Strakonic i Písku. Vlastně se všichni můžeme s Víťou chlubit, prostě je náš.

Takže Víťovi moc gratulujeme, ale také mu chceme poděkovat za skvělou reprezentaci píseckého oddílu a ČR a přát mu další pokračování i následníky.

MIROSLAV VONDŘIČKA