„Vyšlo počasí a až na pár lehčích zranění běželo vše, jak má. Závod se jel společně se seriálem VVL Cup a pořadatelem byl letos hodně aktivní klub MX Enduro Park Jinín,“ informuje vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Třída 50 ccm jela jako jediná na zkrácenou trať a zvítězil v ní David Hroch z Kladrub. Mezi jezdci do dvanácti let v kubatuře 65 ccm opět vyhrál Josef Vrtal z AMK Zejax Chrudim a bez ztráty jediného bodu se letos stal i přeborníkem kraje v této třídě. Krásné souboje předváděli závodníci ve třídě 85 ccm. Rozdíl na šachovnici v první jízdě pouhé tři tisíciny vteřiny mluví za vše. „Takovýto těsný souboj jsem už dlouho neviděl,“ přikyvuje i Zadražil. Nakonec z něj vyšel lépe Adam Hruška z Pyšel. Druhý byl Filip Křivan z AMK Kaplice v AČR, který se však pro letošek stal přeborníkem kraje.

Ve třídě Hobby MX2 rozhodla až druhá jízda o celkovém vítězství Rusa Ilji Smolina z Dolních Břežan před Dominikem Vaňkem z MX Paradise. V celém seriálu se však právě Dominik Vaněk stal zaslouženým krajským přeborníkem. V kategorii Hobby MX1 sice v Jiníně zvítězil Tomáš Vituj z AMK Březová, v celkovém součtu mu však chyběl jeden závod, a tak se nakonec přeborníkem kraje v této třídě stal ke konci sezóny se hodně zlepšující Rakušan Nico Halmetschläger z Motosportu Chýnov.

Ve třídě Veterán nad čtyřicet let, ve které pravidelně startovalo nejvíce jezdců, zvítězil v Jiníně Adolf Straka z Motosportu Chýnov. Celou sezónu však velice pilně a pravidelně sbíral body Petr Fogl ze Speed Moto teamu, byť za celou sezónu ani jeden závod nevyhrál. Přesto se stal přeborníkem kraje. Straka skončil celkově druhý a mezi zvlášť bodovanými veterány nad padesát let se už pak stal zaslouženým vítězem seriálu. Mezi veterány nad šedesát let byl pak nejlepším jak v Jiníně, tak i v seriálu Miroslav Kukrál z PP Racing teamu.

Ve třídě MX2 (HR Technik cup) obhájil titul přeborníka kraje Jaroslav Strnad z IDS Stavby. V Jiníně se však musel sklonit před výkonem Davida Vondráka z Dr.K RT. Druhé místo v seriálu si nakonec vyjel matador Milan Šťastný z Vegan Motosportu. Ve třídě MX1 (HR Technik cup) vítězství v seriálu vybojoval Martin Häringer ze Zalužan, který titul potvrdil právě vítězstvím v Jiníně. Druhé místo v seriálu této třídy patří Albínovi Veselému z Brumla racing. Po delší pauze zaviněné zraněním se v Jiníně do sedla svého stroje vrátil i Martin Finěk z Husqvarna Promoto, ale po pádu v jízdě druhé bohužel musel odstoupit.

Nejlepší jezdci obdrželi v Jiníně hodnotné věcné ceny, jak od jihočeského střediska, tak i od pořadatele. „Celkové vyhlášení letošního přeboru se uskuteční v separátním termínu, který bude upřesněn. Děkujeme všem pořadatelům, jež letos uspořádali závody, jezdcům, kteří se závodů účastnili, všem sponzorům, bez nichž by se závody jen těžko pořádaly, a také všem divákům, kteří tvořili nezbytnou diváckou kulisu. Zapomenout nesmíme ani na šikovné fotografy, kteří nám ze závodů přinášeli zajímavé fotoreporty,“ shrnul Evžen Zadražil.