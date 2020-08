Podle výsledků „na maximum jeli“ mladí půlkaři, diskaři, překářkáři a koulařky. Závody na 800 m například ovládli 18letí – Petr Lukš (trenér Petr Bahenský) zaběhl letošní třetí mužský výkon v kraji 2:00,07, osobní rekordy si vytvořili i Ondřej Gloza 2:00,13 a Filip Kotek (ČD) 2:08,59, v prvním venkovním startu sezony „dal“ Matěj Řáda (JH) 2:09,57. Nejlepší disk dorostenců v roce zapsal Zbyněk Zeman (JH) se 35,59 a těsně porazil Petra Svobodu (VS) 34,48, v mužích Václav Toman (VS) letos poprvé přehodil 40 metrů (40,19). Kouli žen vyhrála 18letá Kamila Kůtová z Bechyně výkonem 11,10, kterým je letos druhá v kraji. Poprvé pod minutu zaběhl čtvrtku překážek Ondřej Gloza (59,93) a rekord si udělal i Filip Holoubek (61,00). V nedělním pozdním odpoledni „nevychladl“ ani Petr Bahenský (18, Sokol), který si na 1500 m zlepšil letošní maximum o sedm sekund na 4:08,29 a je třetím mužem kraje. Lenka Pardamcová (21, Sok) pak zaběhla první letošní jihočeskou ženskou patnáctku pod pět minut – 4:54,27.

Z dalších výsledků: 800 m dor. Daniel Gribbin 2:09,04, Tomáš Havelka (16, oba ČD) 2:14,60, ženy Kristýna Dvořáková (JH) 2:23,82, dor. Barbora Hesová (VS) 2:22,89 – letos druhá žena, 100 přek. Nela Nikodemová 15,24, dor. Karolína Mášková (obě Sok) 15,72, Kateřina Marušová (VS) 16,53, 110 přek. dor. Vojtěch Rodr (VS) 15,84, David Czepiec (ČD) 15,97, tyč Dominik Gysel 360, Urs Gysel (oba NV) 310, Pavla Buřičová (VS) 265, Simona Voráčková (NV) 255, dor. Rodr 320, dálka Tomáš Kratochvíl (Sok) 672, Lukáš Svědínek (oba Sok) 621, Štěpán Pokorný (Mil.) 615, Adéla Jedličková (Sok) 506, dor. David Jodl (Sok) 673, David Kubec (VS) 603, Pavla Molíková (Mil.) 543, Renata Turková (PT) 496, Lucie Čermáková (Čéč) 496, Petra Chalupová (Sok) 496, koule Václav Toman 11,98, Radek Říha (oba VS) 11,52, Alena Kvasničková 10,76, Lenka Baronová (obě ČD) 10,36, Dita Poslušná (NV) 9,94, jun. Marek Marvan (VS) 15,20 – nejl. v kraji, dor. Šimon Jůza (VS) 14,38, Zbyněk Zeman 12,93, Pavel Tomášek (Čéč) 11,74, Adéla Černá (VS) 11,63, Ema Svědíková (JH) 11,59, Jitka Maršálková (Sok) 10,56, disk Václav Toman 40,19, jun. Marvan 37,20, dor. Jůza 32,85, Tomáš Dřevikovský (Sok) 31,27, Tereza Šedivá (VS) 33,35, Simona Kršíková (Čéč) 26,25, Černá 24,51, 400 m Bohumil Sak (18, ČD) 54,56, dor. Jan Kinšt (JH) 56,87, Simona Voráčková (NV) 65,26, výška Alena Panovská (VS) 170, Julie Kotalíková (Mil.) 155, Štěpán Pokorný 182, dor. Tomáš Jelínek (JH) 188, Rudolf Ďorď (15, Blat) 176, Chalupová 158, Maršálková 152, 100 m Tereza Kršová (VS) 13,40 (r 13,18), dor. Dominik Markvart (Ves) 11,39 (r 11,35), Marek Krňanský (NV) 11,59 (r 11,56), Julie Kovářová (VS) 12,95 (r 23,83), Molíková 13,36 (r 13,27), v rozběhu Turková 13,30, 400 přek. Anna Řezníková (Sok) 74,00, oštěp Michal Černý (VS) 55,70, Michal Vernarec (Be) 52,96, Veronika Kalivodová (Sok) 35,13, dor. Markéta Lišková (Ves) 33,83, Šedivá 32,54, Rodr 49,83 – nejl. v kraji, zlepšení o více než dva metry, Zeman 43,83, Jan Stejskal (ČD) 39,27, 300 přek. dor. Kovářová 46,86 – nejl. v kraji, Mášková 47,65, Lucie Králová (Sok) 49,31, 200 m Svědínek 23,75, Holoubek 24,41, Aleš Kartusek (19, Sok) 24,78, Nikola Ježková (NV) 25,35 – letos nejlepší v kraji, Kršová 27,23, dor. Krňanský 23,15 – osobní rekord, letos třetí muž v kraji, Markvart 23,67, Kovářová 26,81, Barbora Cílková (VS) 27,44, trojskok Nikodemová 10,72, Gabriela Tvrzová (Sok) 10,36, Kotalíková 10,22, Kateřina Strusková (Čéč) 10,01, dor. Čermáková 10,50, 1500 m Matěj Vacek 4:14,34, Ivan Brejška (17, oba Sok) 4:21,19, Michala Veldová 5:16,51, Lucie Jinderlová (všechny Sok) 5:17,73, dor. Jáchym Hojný (NV) 4:17,65, Benedikt Pánek (Sok) 4:34,17, Anežka Gutwirthová (17) po desetisekundovém zlepšení 5:05,59, Barbara Kostková (16) 5:05,76, Tereza Buštová (16, všechny Sok) 5:17,86.

Veteráni v Pacově

Na mistrovství ČR veteránů v atletice se výrazně prosadili i Jihočeši. Jitka Bočkayová (SKP) vyhrála 100 m za 13,07, byla třetí na 200 m 27,58 a druhá v dálce 433. Marek Volf (47, VS Tábor) vyhrál výšku se 172, dálku se 549 a trojskok se 12,61. Václav Sosna (72, Písek) byl první v kouli (3 kg 12,65), v disku (1 kg 43,34) a v oštěpu (0,5 kg, 34,32). Závody na 4x100 m vyhrály štafety mužů Milevska 50,31 a žen SKP ČB 54,69.

Z dalších umístění: Pavel Fleischmann (57, Mil.) 100 m 6. za 12,81, 200 m 4. za 25,78, 400 m 4. za 57,70, Vít Malík (51, JčKM) 5000 m 4. za 19:09,50, 10 km 6. za 39:24,17, Pavel Fencl (74, Veselí) koule 3. (4 kg 9,66), 4. oštěp (9,5 kg 16,63), dále 5000 m 6. Dušan Bartoš (56, Písek) 19:31,67, 10 km 3. Luboš Rákosník (46, JčKM) 37:19,09, 8. Václav Valíček (70, ČZ) 44:34,18, koule 4. Daniela Škopková (Sokol, 3 kg 6,56), disk 5. Lenka Novotná (ČD) 20,93, 7. Alena Bémová (VS) 14,48, 8. Škopková 14,24, kladivo 4. Novotná (3 kg 23,33), oštěp 3. Novotná (0,5 kg 25,20).