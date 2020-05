V aplikaci ROUVY vimperské VirtualTraining se jel závod Kooperativa Lipno Lake na bezmála čtyřicet kilometrů. Do závodu bylo přihlášeno více než tři sta závodníků z více než třiceti zemí světa. Nechyběli specialisté silničáři, bikeři, triatlonisté, ale třeba i lyžaři klasici. Pořadatelé připravili velmi pěknou trať z Lipna nad Vltavou, na které nechyběl ani výjezd na Vítkům kámen.

Podle výsledků prvního závodu, který se jel před čtrnácti dny na Šumavě, byli hlavními favority závodu Lipno Lake italští profesionálové Dario Giovine a Erica Magnaldiová. Ti závod před čtrnácti dny ovládli.

Na Lipně rozjeli výborně závod Willy Matute z Hondurasu, mladý Sam Jirouš z domácího ROUVY Cycling a jeho oddílový kolega Jaromír Skála. Postupem času se do čela propracoval specialista silničář Tomáš Bárta. Závodník z Hondurasu a Sam Jirouš postupně odpadli a bylo jasné, že si to o prvenství rozdají Skála a Bárta. Jaromír Skála (minule 5. místo) se navíc propracoval do čela celkového pořadí Kola pro život, jelikož se vítěz minulého závodu Ital Giovine pohyboval kolem 20. místa. Závod pro sebe rozhodl Tomáš Bárta (1999), který Jaromíra Skálu (1998) porazil o 22 vteřin, a třetí skončil se ztrátou dalších 14 vteřin další český mladý závodník Bruno Stoček (2001).

V závodě žen bylo od začátku jasné, že to bude souboj mezi Italkou Ericou Magnaldiovou a českou bikerkou Janou Pichlíkovou. Bylo zřejmé, že kdo z nich dojede lépe, vyhraje i celkový dvojzávod. Cyklistky spolu svedly skvělý souboj a v cíli byla o 15 vteřin dříve italská závodnice. Třetí dojela s minutovou ztrátou na českou závodnici Rakušanka startující pouze pod pseudonymem Elena75.

„Jsem spokojená. V závěru jsem to mačkala, co to šlo a měla Italku prakticky kousek před sebou. Je to příjemný pocit být od ní tak blízko,“ uvedla v cíli Jana Pichlíková.

V celkovém pořadí KPŽ Life for ride zvítězil Jaromír Skála před slovenským paralympionikem Jozefem Metelkou a italským profesionálem Dario Giovinem. Mezi ženami slavila výhru Erica Magnaldiovou před Janou Pichlíkovou a Francouzskou Evelin Borosovou.

„Celkového vítězství si moc cením, i když jsem tentokrát měl dost štěstí, protože někteří kluci měli technické problémy. Ale jsem se svým výkonem spokojený a celkového vítězství si moc vážím,“ uvedl v pozávodním rozhovoru s moderátory závodu Tomášem Lachmanem a Jiřím Lutovským vítěz série Jaromír Skála.

Výsledky: Kooperativa Lipno Lake (39,67 km) – Muži: 1. T. Bárta 58:09, 2. J. Skála -21, 3. V. Stoček -35, 4. M. Kohout (všichni CZE) -43, 5. J. Metelka (SVK) -56, 6. R. Gilling (GBR) -1:04, 7. N. Carstens (RSA) -1:11. Ženy: 1. E. Magnaldiová (ITA) 1:06:51, 2. J. Pichlíková (CZE) -15, 3. Erica75 (AUT) -1:11, 4. K. Štěpánová (CZE) -2:52, 5. E. Borosová (FRA) -3:21.

Celkové pořadí KPŽ – Muži: 1. J. Skála, 2. J. Metelka, 3. D. Giovine. Ženy: 1. E. Magnaldiová, 2. J. Pichlíková, 3. E. Borosová.